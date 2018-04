Unfall auf der K61

Die Feuerwehr Swisttal war mit 24 Einsatzkräften am Unfallort.

Swisttal. Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen auf einer Kreuzung der Kreisstraße 61 bei Swisttal. Drei Pkw waren aus noch ungeklärter Ursuche ineinandergefahren. Eine 49-Jährige wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.

Von Dierk Himstedt, Axel Vogel, 12.04.2018

Am Donnerstagmorgen gegen 8:05 Uhr sind auf der Kreuzung "Trierer Straße/K61" drei Pkw ineinandergefahren. Eine 49-Jährige mit Siegburger Kennzeichen wurde dabei in ihrem türkisfarbenen Mercedes eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste von den Einsatzkräften vor Ort aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde sie in eine nahe gelegenes Krankenhaus gefahren.

Ein 33-jähriger Porschefahrer und eine 38-Jährige wurden hingegen bei dem Zusammenprall nur leicht verletzt. Die genauen Unfallursachen sind nach Angaben der örtlichen Polizei noch nicht geklärt.

Der genannte Kreuzungsbereich musste für etwa zwei Stunden für den weiteren Verkehr gesperrt werden. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr waren vor Ort, um die Unfallursache zu ermitteln und die stark beschädigten Fahrzeuge sowie die ausgelaufenen Betriebsmittel von der Fahrbahn zu beseitigen.