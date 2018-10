Feuerwehreinsatz an K 9

Swisttal . Die Feuerwehr Swisttal ist am Samstagabend zu einem Einsatz an der Swist zwischen Dünstekoven und Ollheim ausgerückt. In dem kleinen Bach schwimmt Diesel an der Oberfläche und verunreinigt das Wasser.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.10.2018

Am frühen Samstagabend gegen 17.30 Uhr wurde der Feuerwehr Swisttal ein schwimmender Dieselfilm auf der Oberfläche der Swist gemeldet. Die Einsatzkräfte versuchen aktuell mit drei Ölsperren aus schwimmbaren Ölbindemitteln den Diesel aus dem Wasser zu filtern. Der Einsatz findet an der K 9 zwischen Dünstekoven und Ollheim statt.

Die Ursache für die Verunreinigung ist bisher nicht bekannt. Die Ölsperren werden die Nacht über aufrecht erhalten, "so ist es mit der Unterwasserbehörde des Rhein-Sieg-Kreises abgesprochen", das teilte der Pressesprecher der Feuerwehr Swisttal Christian Klein auf GA- Nachfrage mit.