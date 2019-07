SWISTTAL-BUSCHHOVEN. Die Karnevalsgesellschaft Buschhoven von 2015 hat bei ihrem Sommerfest ihr erstes Damen-Dreigestirn präsentiert.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 01.07.2019

Gerüchte gab es schon, manche Namen wurden hinter vorgehaltener Hand geflüstert. Dann kam es doch ganz anders. Denn drei Damen werden die Buschhovener Jecken in der kommenden Session als Dreigestirn regieren: Prinzessin Nicole I. (Overkamp), Bäuerin Iris (Hahnenberg) und Jungfrau Ela (Michaela Reinhardt).

Ihren ersten Einzug genossen sie beim Sommerfest der KG Buschhoven von 2015 im Hof Heinen, standesgemäß hereingespielt von der Swist Bajaasch unter Leitung von Ansgar Pöhler. „Wir sind mehr als stolz, in unserem Jubiläumsjahr zu unserem fünfjährigen Bestehen nach dem ersten Prinzenpaar nun das erste Buschhovener Dreigestirn vorstellen zu können“, sagte KG Präsident Michael Schäfer. Den Wunsch, „emol Prinzessin zo sinn“, hatte die designierte Prinzessin Nicole I. seit Jahrzehnten, wie sie selbst sagte: „Ich möchte schon mehr als 20 Jahre Prinzessin im Karneval sein. Beim Damenkomitee Buschhoven war das leider nicht möglich. Vielen Dank an die KG, dass wir jetzt diesen Traum leben dürfen.“

Besonders groß sei ihre Vorfreude, weil sie die Session mit ihren beiden Freundinnen erleben dürfe, der designierten Bäuerin Iris und Jungfrau Ela. Prinzessin Nicole (48 Jahre) ist seit 28 Jahren verheiratet, hat drei Kinder im Alter von 13, 24 und 27 Jahren, war über 35 Jahre im Damenkomitee aktiv, hat selbst 15 Jahre als Tanzmariechen in Buschhoven getanzt und wird im nächsten Jahr bereits zum 40. Mal im Karnevalszug mitgehen - oder in diesem Fall dann eher fahren in einem ihrer Würde als Prinzessin angemessenen Prunkwagen mit Bäuerin Iris und Jungfrau Ela. Die künftige Bäuerin Iris (59 Jahre) stammt aus Impekoven, wo sie schon als Tanzmariechen getanzt hat. Seit 1983 lebt sie mit ihrem Mann in Buschhoven und hat zwei Söhne, 33 und 36 Jahre. Iris war 19 Jahre im Damenkomitee Buschhoven, davon die meiste Zeit im Vorstand. Jungfrau Ela (47) ist von Endenich über Oedekoven und Impekoven nach Buschhoven gekommen, wo sie seit gut zehn Jahren mit Ehemann und fast zwölfjähriger Tochter lebt. In ihrer Jugend war sie Tanzmariechen in einem Bonner Karnevalsverein und ist seither im Karneval aktiv. Proklamiert wird das erste Buschhovener Dreigestirn am 15. November in der Schützenhalle.