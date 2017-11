Swisttal. Bei einem dramatischen Brand in einem Wohnhaus in Swisttal-Buschhoven am Donnerstagmorgen konnten ein Familienvater und seine drei Kinder mithilfe der Nachbarn gerettet werden.

Von Karsten Lettau, 30.11.2017

Wie der Pressesprecher der Feuerwehr Swisttal am Morgen mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen Viertel nach vier wegen eines Brandes in einem Doppelhaus in die Alte Poststrasse gerufen.

Das erste Obergeschoss stand in Flammen, eine umfangreiche Brandbekämpfung wurde eingeleitet. Fünf Trupps mit schwerem Atemschutz waren im Einsatz, weitere wurden zu Nachlöscharbeiten angefordert.

Beim Eintreffen vor Ort waren bereits vier Personen aus dem Gebäude gerettet worden. Ein Nachbar hatte durch sein offenes Fenster Hilferufe wahrgenommen, war nach draußen gelaufen und hatte Polizei und Feuerwehr verständigt. Mit weiterer Hilfe und einer Leiter konnte ein Junge aus einem Zimmer im ersten Obergeschoss gerettet werden. Insgesamt konnten sich ein 53-jähriger Vater und und seine drei Kinder zwischen zehn und sechzehn Jahren noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen.

Alle vier waren durch eine Rauchgasvergiftung mittelschwer verletzt, wurden vor Ort durch den Rettungsdienst betreut und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Swisttal löschte das Feuer schließlich, nachdem zur Unterstützung auch noch eine weitere Drehleiter aus Rheinbach angefordert worden war.

Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.