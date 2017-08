Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehr im Einsatz bei einem Brand in Heimerzheim.

Heimerzheim. In Heimerzheim ist die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag zu einem Brand in einer Lagerhalle ausgerückt. Dort kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.08.2017

Die Feuerwehr wurde gegen 16.35 Uhr wegen des Brands in einer Lagerhalle im Ballenpfad alarmiert. Gebrannt hatten dort nach Angaben der Einsatzkräfte zwei Paletten mit Papier. Die Ursache für das Feuer ist bislang unklar.

Im Einsatz waren rund 20 Feuerwehrleute. Der Ballenpfad und die Ballengasse wurden zeitweise durch die Polizei abgesperrt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.