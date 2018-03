Technischer Defekt

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Brand in einer Containeranlage in Swisttal.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.03.2018

Am frühen Donnerstagmorgen kam es gegen 4.30 Uhr in Swisttal-Strassfeld zu einem Brand in einem Asyl-Wohncontainer. Nach Angaben des Leiters der Feuerwehr Swisttal, Stefan Schumacher, hatte der Bewohner den Rauchmelder wahrgenommen und Brandrauch entdeckt.

Er verständigte daraufhin die Feuerwehr und brachte sich in Sicherheit. Kurze Zeit später trafen erste Kräfte, der nur 350 Meter entfernten, Löschgruppe Ollheim/Strassfeld in der Antoniusstrasse ein.

Offenbar durch einen technischen Defekt war eine der elektrischen Heizungen in den Containern in Brand geraten. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kräfte unter schwerem Atemschutz schnell gelöscht werden. Die Container wurden im Anschluss von der Feuerwehr belüftet. Der Bewohner blieb unverletzt.