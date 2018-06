Polizeieinsatz an Euskirchener Straße

Heimerzheim. Mit einem Großaufgebot war am Donnerstagabend die Polizei in Heimerzheim vor Ort. Dort war ein Mann mit einem Gewehr unterwegs. Mit einem Schuss stoppte die Polizei den Bewaffneten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.06.2018

Einen Großeinsatz der Polizei hat es am Donnerstagabend in Heimerzheim gegeben. Gegen 19.30 Uhr waren Polizisten im Bereich der Euskirchener Straße unterwegs, die mit schusssicheren Westen und Maschinenpistolen ausgerüstet waren.

Nach GA-Informationen gab es Streitigkeiten im Bereich eines Wohnhauses an der Kölner Straße, bei denen eine Frau niedergeschlagen wurde. Demnach war der mutmaßliche Täter mit einem Gewehr geflüchtet. Der Mann wurde anschließend in der Nähe eines Waldstücks nahe der Anschlussstelle Swisttal an der A61 gestoppt. Nach GA-Informationen gab die Polizei nach einer Ansprache des Mannes Warnschüsse ab und schoss ihn später im Bereich der Beine an. Zeugen berichteten von mehreren hörbaren Schussabgaben. Der Angeschossene wurde unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte der Kölner Polizei übernahmen anschließend die Ermittlungen vor Ort und stellten das Gewehr sicher. Es handelte sich augenscheinlich um ein Jagdgewehr mit montiertem Fernrohr. Die Feuerwehr Swisttal leuchtete gegen 23.15 Uhr den Ort der Schussabgaben aus. Inzwischen leitet die Bonner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen. Diese war für eine Stellungnahme am Freitagmorgen bislang noch nicht zu erreichen.