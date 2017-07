Polizeieinsatz in Swisttal

Swisttal-Heimerzheim. Ein PKW, eine Verkehrsinsel, zwei Schilder und zwei kleinere Bäume konnten einen 28-Jährigen in Swisttal-Heimerzheim nicht aufhalten. Verletzt kam er in ein Krankenhaus, wo er aber nicht blieb.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.07.2017

Zu viel getrunken hatte ein 28 Jahre alter Autofahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag ganz offenbar schon, bevor er sich ans Steuer setzte. Seine Fahrt über die Birkenallee in Richtung Heckenweg wurde zu einer Chaosfahrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 18.500 Euro.

Der Ausgangspunkt der Unfallserie, die der Betrunkene anrichtete war eine 30er Zone in der Birkenallee. In Höhe von Haus Nummer 37 hatte der Mann seinen PKW gerade stark beschleunigt, als er auf das Heck eines PKWs prallte. Den wollte eine 33-jährige Fahrerin gerade rückwärts einparken. Weiter ging die Fahrt in Richtung Heckenweg. An der Kreuzung Parkstraße ging es geradeaus über eine Verkehrsinsel - den Schaden hatten an dieser Stelle zwei Verkehrsschilder und zwei kleinere Bäume. Das Ende der Tour kam bald und lag auf einem angrenzenden Feld.

Der Wagen des Unfallfahrers war stark beschädigt, der Mann selbst leicht verletzt. Die Polizei nahm den Unfall auf und machte einen Alkohltest - der positiv ausfiel. Noch während die Beamten den Unfall aufnahmen transportierte ein Rettungswagen den Mann in ein Krankenhaus. Kurze Zeit später kamen die ermittelnden Polizeibeamten nach - der Mann allerdings war in der Klinik nicht mehr anzutreffen.

Die Beamten ließen nicht locker und holten den 28-jährigen zuhause ab. Auf einer Polizeiwache wurden ihm zwei Blutproben abgenommen - angeblich hatte er auch nach der Unfallfahrt weiter Alkohol getrunken. Sein Führerschein blieb auf der Wache, der PKW wurde abgeschleppt.