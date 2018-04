Fahrer leicht verletzt

Auf der A61 in Höhe Swisttal ist ein Fahrer mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen.

Von Anne Wildermann, 17.04.2018

Ein 67-jähriger Autofahrer aus Bornheim ist heute gegen 15.10 Uhr mit seinem Wagen auf der A 61, 700 Meter vor der Anschlussstelle Swisttal-Heimerzheim in Richtung Köln, von der Fahrbahn abgekommen. Nach Angaben der Polizei landete der Pkw rechts neben der Fahrbahn auf einem Feld und blieb liegen. Ein Hubschrauber, der auf dem Feld landete, flog den leicht verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Zur Unfallursache können die Beamten noch keine Angaben machen. Gegen 16.50 war die Unfallstelle wieder frei.