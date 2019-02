Feuerwehreinsatz in Swisttal

An der B56 ist ein Auto ausgebrannt.

Swisttal-Buschhoven. Auf der Bundesstraße 56 bei Swisttal-Buschhoven ist in der Nacht zu Mittwoch ein BMW komplett ausgebrannt. Auslöser waren möglicherweise Funken nach einem Reifenplatzer.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.02.2019

Feuerwehr und Polizei sind in der Nacht zu Mittwoch zu einem Autobrand an der B56 in Swisttal-Buschhoven ausgerückt. Der Fahrer eines BMW war gegen 0.15 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs, als unvermittelt der vordere Reifen platzte. Der Mann fuhr noch einige Meter weiter und konnte seinen Wagen rechts neben der Straße vor einer Autowerkstatt zum Stehen bringen.

Das Auto fing schließlich Feuer. Ursache war vermutlich Funkenflug, wie Polizeisprecher Frank Piontek auf GA-Anfrage mitteilte. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht. Der Mann sei mehrere Meter auf der Felge weitergefahren, bis er das Auto schließlich abstellen konnte. Innerhalb weniger Minuten stand der BMW in Vollbrand.

Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Fahrzeug, die Polizei leitete während des Einsatzes den Verkehr einspurig an der Brandstelle vorbei. Verletzt wurde niemand.