Fahrer kommt von der Fahrbahn ab

Auf der A61 in Höhe Swisttal ist ein Fahrer mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen.

Auf der A61 in Höhe Swisttal ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Der rechte Fahrstreifen ist in Höhe der Unfallstelle gesperrt. Es kommt zu Verzögerungen im Verkehr.

Von Anne Wildermann, 17.04.2018

Ein Pkw-Fahrer hatte heute Nachmittag gegen 15.10 Uhr auf der A61 in Höhe Swisttal in Richtung Köln mit seinem Wagen einen Unfall. Nach Angaben der Polizei ist das Auto eine Böschung hinunter gestürzt und hat sich dabei überschlagen.

Weitere Informationen folgen...