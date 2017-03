Kopfrechnen im Kreaforum

SWISTTAL-MORENHOVEN. Ums Kopfrechnen ging es jetzt im Kreaforum - und das kann richtig faszinieren, wenn der elfmalige Rechenweltmeister Gert Mittring auf der Bühne steht.

Das Kreaforum am Mittwochabend gegen 20 Uhr: Der Theatersaal ist restlos ausverkauft. Weil gleich einer wie Gerhard Polt oder Konrad Beikircher auf die Bühne tritt? Mitnichten. Diesmal geht es ums Kopfrechnen – mit keinem Geringeren als dem elfmaligen Rechenweltmeister Gert Mittring.

Das heißt aber nicht, dass es an diesem Abend nichts zu lachen gäbe. Und sei es nur über die Vorstellung, mit dem eigenen – sagen wir mal limitierten – mathematischen Talent aus einer siebenstelligen Zahl die dritte Wurzel zu ziehen oder mal eben auszurechnen, was der 15. April 1912 für ein Wochentag war. Ein Montag, aber das kann man ja schließlich googeln. Ganz einfach. Und Simplifikation ist genau das, was Mittring all denen ans Herz legt, die beim Kopfrechnen das Gefühl beschleicht, ihre Gehirnzellen gingen gerade unter wie die Titanic in den frühen Morgenstunden des 15. April 1912.

Vereinfachung also: ein großes Problem in viele kleine zerlegen. Kreative Lösungen für komplexe Aufgaben finden? Der 50-jährige Diplom-Informatiker, promovierte Erziehungswissenschaftler und Psychologe hat eine pädagogische Mission. Mit seiner eigenen Ausnahmebegabung und einem geschätzten IQ von 175 fiel er schon als Kind auf. Seine Abiturnote? 3,7! Denn auch Hochbegabte sind nicht gegen Fehleinschätzungen und schulische Sorgen gefeit.

Der Weltmeister ist aus dem Fernsehen bekannt

Einem breiten Publikum wurde Mittring durch Fernsehauftritte bei Stern TV, TV Total und dem Mittagsmagazin bekannt, und sein Buch „Rechnen mit dem Weltmeister“ steht auf der Spiegel-Bestsellerliste. Er organisiert Kopfrechenmeisterschaften für Kinder und Jugendliche und befasst sich in seiner psychologischen und begabungsdiagnostischen Praxis in Bonn-Beuel mit dem Schwerpunkt der Hochbegabung. Sein Credo „Jeder kann rechnen“ hat er nun über gut zwei Stunden auch dem Auditorium in Morenhoven auf eindrucksvolle Weise demonstriert: erfrischend unprätentiös und mit gelegentlichem Augenzwinkern.

Die Taschenrechner – sprich die Apps auf den Smartphones – bleiben an solch einem Abend nach ein paar anfänglichen, halbherzigen Versuchen stecken. Weil sie (oder vielmehr ihre Benutzer) bei Mittrings Tempo schon bald nicht mehr nachkommen. Und weil das, was er vorführt, ohnehin viel zu spannend ist, um sich mal eben auszuklinken.

Das Multiplizieren zweistelliger Zahlen mithilfe der zuverlässigsten, stets verfügbaren und obendrein kostenlosen Rechenmaschine überhaupt – den zehn Fingern der eigenen Hände – ist in der Tat faszinierend, in seiner bestechenden Logik verblüffend einfach und gestattet selbst bei limitiertem, mathematischem Talent direkt erste Erfolgserlebnisse.

Es fällt also nicht schwer, sich vorzustellen, wie Mittring vor allem bei Jugendlichen die innere Sperre gegen das Kopfrechnen spielerisch löst. Und die Erwachsenen im Kreaforum können das Gefühl mit nach Hause nehmen, dass sie als Rechenkünstler früher vielleicht bloß arg unterschätzt wurden. Das ist doch schon was.