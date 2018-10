Neues Seniorenzentrum

EInweihung des neuen Altenheims in Buschhoven: So sieht das Pflegebad aus.

Swisttal-Buschhoven. Mit einem Tag der offenen Tür feiert das neue Seniorenzentrum „Am Tannenwald“ in Buschhoven seine Eröffnung. Damit ist ein wichtiges Ziel erreicht: nach Heimerzheim und Odendorf kann nun in jedem der drei großen Swisttaler Ortsteile eine Senioreneinrichtung angeboten werden.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 31.10.2018

Der Andrang war groß am Dienstag beim Tag der offenen Tür im neuen Seniorenzentrum „Am Tannenwald“ im Neubaugebiet Wiedring in Buschhoven. Viele Buschhovener und Swisttaler, Vertreter von Vereinen und Einrichtungen, Verwaltung und Kommunalpolitik wollten die Einrichtung selbst in Augenschein nehmen. Schließlich hatten Bürger und viele Akteure lange Jahre darauf hingearbeitet. Im 20-Minuten-Takt wurden die Interessierten durch die Räume geführt, angefangen beim großen hellen Foyer mit seinen gemütlichen Sitzgelegenheiten und Sesseln über die großzügigen hellen Zimmer mit den großen barrierefreien Bädern, die Gemeinschaftsräume und Wohngruppen mit Küchenzeilen bis zur zentralen Küche, Wäscherei und Friseur-Salon.

Die ersten Bewohner werden am kommenden Montag einziehen. „Wir Buschhovener sind mehr als glücklich und zufrieden, dass wir jetzt eine Einrichtung hier im Ort haben“, freute sich Ortsvorsteherin Christel Eichmanns. Dass die Realisierung „in Buschhoven etwas länger gebraucht“ habe, sagte auch Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner.

Wie berichtet, galt es viele Klippen zu überwinden, unter anderem wegen der Lage des Grundstücks in direkter Nachbarschaft von Tennisgelände, Wohnbebauung und Kottenforst. „Jetzt ist es ein architektonisch sehr ansprechendes Gebäude geworden, und wir haben mit Stella Vitalis einen hochqualifizierten Betreiber“, betonte die Bürgermeisterin.

Und auch wohnortnahe Arbeitsplätze – Stella Vitalis rechnet in Voll- und Teilzeit in allen Bereichen mit insgesamt 80 – seien wichtig für die Kommune. Mit der Eröffnung sei zudem ein wichtiges Ziel erreicht: nach Heimerzheim und Odendorf nun in jedem der drei großen Swisttaler Ortsteile eine Senioreneinrichtung anbieten zu können. Dies sei für Buschhoven umso wichtiger, als der drittgrößte Ortsteil in der Alterspyramide seiner rund 3300 Einwohner den größten Anteil an älteren Bürgern habe.

Hauseigene Küche, Wäscherei, Hausmeisterdienst, Reinigung

Insgesamt verfügt das Seniorenzentrum „Am Tannenwald“ in dem zweigeschossigen Gebäude über 80 Einzelzimmer in drei Pflegebereichen. Im Erdgeschoss ist eine Wohngruppe für 22 Demenzkranke mit einem eigenen geschützten Demenzgarten vorgesehen. Im Obergeschoss wird es zwei Wohngruppen für insgesamt 39 Bewohner geben und im Staffelgeschoss eine weitere Wohngruppe für 19 Bewohner.

„Als wär's für die eigenen Eltern“, nannte Geschäftsführer Peter Hemmerling als Prinzip von Firmenphilosophie und Pflegekonzeption von Stella Vitalis. Die Zimmer sind mit 17,5 Quadratmetern zuzüglich fünf Quadratmeter großem, eigenen Bad größer als vorgeschrieben.

Die Bewohner können bis auf das Pflegebett ihr eigenes Mobiliar mitbringen. Hauseigene Küche, Wäscherei, Hausmeisterdienst, Reinigung und Verwaltung haben Vorteile in Hinblick auf Flexibilität und Verlässlichkeit. Ebenso ein Shuttle-Service, der den Bewohnern für Fahrten zur Verfügung steht. Der eigene Sozialdienst wird für verschiedene Beschäftigungen sorgen, die die persönlichen Ressourcen der Bewohner erhalten und fördern sollen. Vorstellbar seien Gartenarbeit oder Musikgruppen. Ortsvorsteherin Eichmanns hatte gleich die Idee, dass der Buschhovener Seniorenchor seine Proben ins Seniorenzentrum verlegen könne.

Überhaupt ist eine Vernetzung mit den Ortsvereinen und -einrichtungen angestrebt, die Angebote im Hause machen. Einrichtungsleiter ist Heinz Buhr als „Mittelsmann zwischen Einrichtung und Management“, den Verwaltungsbereich übernimmt Nicolas Hemmerling als Kaufmann im Gesundheitswesen.