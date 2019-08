Polizeieinsatz in der Region

Swisttal. Nach einem Motorradunfall ist die A61 bei Swisttal in Richtung Erftstadt derzeit vollgesperrt. Es kommt zu längeren Staus. Der 48-jährige Motorradfahrer schwebt in Lebensgefahr.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.08.2019

Auf der A61 in Richtung Erftstadt ist es am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr an der Anschlussstelle Swisttal-Heimerzheim zu einem Unfall gekommen. Nach ersten Informationen ist ein 48-jähriger Motorradfahrer in der Auffahrt gestürzt. Die Fahrbahn war wegen vorherigen Regens noch nass.

Zur selben Zeit befand sich noch ein Bus auf der rechten Spur der Auffahrt. Derzeit ist noch nicht geklärt, ob es zu einer Kollision zwischen dem Motorrad oder dem 48-Jährigen und dem Bus gekommen ist. Die Videoaufnahme einer Dashcam eines weiteren Verkehrsteilnehmers soll dazu ausgewertet werden.

Zur Unfallzeit war der 48-Jährige mit einem weiteren Motorradfahrer unterwegs. Dieser und der Busfahrer stehen unter Schock. Der Unfallfahrer wurde in die Uniklinik Bonn gebracht und schwebt derzeit in Lebengefahr.

Die Autobahn ist zwischen Miel und Weilerswist vollgesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr an der Anschlussstelle Heimerzheim von der Autobahn ab. Es hat sich ein Stau auf einer Länge von etwa zehn Kilometern gebildet, auch auf der eingerichteten Umleitung steht der Verkehr. Die Vollsperrung soll bis 17.30 Uhr bestehen bleiben.

Weitere Berichterstattung folgt.

