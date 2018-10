Lebensgefahr nicht ausgeschlossen

SWISTTAL-MIEL. Ein 83 Jahre alter Autofahrer hat bei einem Unfall auf der A61 bei Swisttal-Miel schwere Verletzungen erlitten. Ein Notarzt konnte Lebensgefahr nicht ausschließen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.10.2018

Ein Alleinunfall auf der Autobahn 61 kurz vor der Auffahrt Miel in Fahrtrichtung Venlo endete für einen 83-jährigen Autofahrer am Dienstagvormittag mit schweren Verletzungen. Dass diese möglicherweise sogar lebensgefährlich sind, konnte ein Notarzt laut Bericht der Polizei nicht ausschließen.

Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen verlor der Senior aus noch ungeklärter Ursache im Bereich einer Baustelle die Kontrolle über seinen Pkw. Sein Auto kollidierte mit einer Betonschrammwand, wurde in die Luft geschleudert und überschlug sich anschließend. Ein Notarzt kümmerte sich noch an der Unfallstelle um den 83-Jährigen. Rettungskräfte flogen ihn schließlich per Hubschrauber in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde.

Für die Dauer der Rettung sperrte die Polizei die Autobahn in die betroffene Fahrtrichtung kurzfristig ab. Derzeit läuft der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Im Zuge der Unfallaufnahme kann laut Polizei eine weitere kurzfristige Sperrung der Richtungsfahrbahn erforderlich werden.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis