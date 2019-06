Aus Seniorenzentrum verschwunden

Swisttal. Die Polizei sucht nach der 72-jährigen Nina W. aus Swisttal-Buschhoven. Sie wurde zuletzt am Mittwoch nahe ihrer Wohnung in einem Seniorenzentrum gesehen. Bei der Suche nach der an Demenz erkrankten Frau kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.06.2019

Die Polizei sucht Hinweise zum Aufenthaltsort der 72-jährigen Nina W. aus Swisttal-Buschhoven. Die an Demenz erkrankte Frau wurde zuletzt am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr gesehen, als sie von ihrer Wohnung im Seniorenzentrum Am Tannenwald in Richtung Buschhoven Ort unterwegs war.

Da aufgrund ihrer Krankheit eine Gefährdung oder eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden kann, setzte die Polizei bei der Suche nach der Vermissten auch einen Hubschrauber sowie einen Mantrailerhund ein. Dies führte jedoch nicht zum Erfolg. Aus diesem Grund veröffentlichte die Polizei am Donnerstag ein Foto von Nina W.

Foto: Polizei Bonn Die Polizei sucht nach Nina W.

Sie wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,68 Meter groß

rotblonde, kurze Haare

helle Bluse, schwarze Hose

spricht schlecht deutsch

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.