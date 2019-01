Polizei sucht mit Foto

Swisttal. Die Polizei bittet bei der Suche nach einem Vermissten um Hilfe: Seit dem 21. Januar wird der 37-jährige Ronald B. aus Swisttal vermisst. Jetzt wurde ein Foto des Mannes veröffentlicht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.01.2019

Seit dem 21. Januar wird der 37-jährige Ronald B. aus Swisttal vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Vermissten um Hilfe und veröffentlichte am Donnerstag ein Foto des Mannes. Ronald B. wurde zuletzt an seiner Wohnadresse in Odendorf angetroffen, seitdem fehlt von ihm jede Spur. Nach Angaben der Polizei liegen keine Erkenntnisse zu seinem jetzigen Aufenthaltsort vor.

Da eine Eigengefährdung des 37-Jährigen nicht ausgeschlossen werden kann, wurde nun ein Foto des Mannes veröffentlicht. Wer Ronald B.gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der 0228/150 oder dem Notruf 110 zu melden.