Kunst in Odendorf

Odendorf. Sie ist ein fester Termin im Kalender von Künstlern und Kunstliebhabern: die Kunstausstellung im Odendorfer Zehnthaus. In diesem Jahr zeigten neun Kunstschaffende ihre Werke.

Von Alexander Graf, 13.11.2017

Von Aquarellmalerei über Kalligrafie bis zu Steinschmuck war jede Stilrichtung vertreten. Was vor 36 Jahren initiiert wurde, um ein frisch restauriertes Baudenkmal wieder mit Leben zu füllen, ist längst ein fester Termin im Kalender von Kunstliebhabern: die Kunstausstellungen im Odendorfer Zehnthaus. Jedes Jahr kommen unter der Schirmherrschaft des Vereins Zehnthaus Künstler aus der Region in dem 1726 erbauten Lagerhaus zusammen, um dort ihre Werke zu präsentieren. Die Vernissage der nunmehr 36. Ausstellung fand am vergangenen Freitagabend statt.

Die Odendorfer Glasmeisterin Swantje Lunau, die die Veranstaltung gemeinsam mit Elke Marion Utecht organisiert, durfte dabei neun Künstler begrüßen, die gemeinsam nahezu jede künstlerische Stilrichtung bedienen konnten: Glaskunst von Christiane Berg, Kalligrafie von Erika Bruckschen, Quilts von Karin Donath, Ölmalerei von Heidemarie Graffunder, Aquarelle von Norbert Gramer, Steinschmuck von Christine Gildenhard, Naturfotografie von Paul M. Kornacker, Skulpturen von Michaela Rübenach sowie Tonfiguren von Künstlerin und Mit-Organisatorin Utecht. Eine Künstlerin hatte ihre Teilnahme leider kurzfristig absagen müssen.

Begrüßt wurden die Besucher der Vernissage von Lunau und Joachim Göbbels, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Zehnthaus, der die Ausstellung einen „Fixpunkt im Jahresablauf“ seines Vereins nannte. Anschließend hatten sie die Möglichkeit, sich ein Bild von der ausgestellten Kunst zu machen und mit den anwesenden Künstlern ins Gespräch zu kommen. Wer in einem der Ausstellungsstücke ein Weihnachtsgeschenk sah, konnte es auch sogleich kaufen. Und wem der Abend im Zehnthaus nicht ausreichte, um alle Werke betrachten zu können, konnte die Ausstellung am Samstag und am Sonntag noch einmal besuchen.

Lohnenswert war ein Besuch im Zehnthaus allemal. „Es ist die Vielfalt und die Qualität der Kunst, die diese Ausstellung so besonders machen“, ist Lunau von der dreitägigen Veranstaltung überzeugt. Und freut sich dabei schon auf die 37. Auflage.