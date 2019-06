Religiöse Verehrung

Swisttal-Buschhoven. Buschhoven ist einer der ältesten Marienwallfahrtsorte in Deutschland. Einer Legende nach fand Ritter Wilhelm von Schilling im Jahr 1190 bei einem Jagdausflug durch den Wald bei Buschhoven eine Marienfigur.

Von Susanne Träupmann, 22.06.2019

Die Marienfigur stand zwischen einer Kerze und einer Glocke in einem Rosenstrauch. Der Ritter nahm sie mit nach Bornheim und stellte sie in seiner Burgkapelle auf. Am nächsten Tag war sie verschwunden. Er fand sie an derselben Stelle wie am Tag zuvor. An der Fundstelle hat er später das Kloster Schillingskapellen erbaut. Schon bald entwickelte sich die Wallfahrt zu dieser Marienfigur, die – in Anspielung auf den Fundort – den Namen Rosa Mystica (geheimnisvolle Rose) erhielt. Heute steht sie in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Katharina in Buschhoven. Jedes Jahr am Sonntag vor Johannis beginnt eine Festoktav zu Ehren der Rosa Mystica. Start des 829. Rosenfestes ist am Sonntag, 23. Juni. Über die Veränderungen in der religiösen Verehrung sprach Susanne Träupmann mit der Vorsitzenden des Pfarrausschusses Adelheid Willers.

Vom 23. bis zum 30. Juni ist Buschhoven Ziel von Pilgern und Wallfahrern. Gibt es in diesem Jahr Neuerungen im Ablauf?

Adelheid Willers: Ja, am Sonntag, 23. Juni, feiern wir erstmals abends um 18.30 Uhr eine Jugendmesse und am letzten Tag der Marienoktav, Sonntag, 30. Juni, ab 11 Uhr eine Familienmesse im Atrium des Pfarrheimes.

Was unterscheidet eine Familien- von einer „normalen“ Messe?

Willers: Bei der Familienmesse wird meist nur eine Schriftlesung vorgetragen. Die Sprache insgesamt ist kindgerecht, Lieder und Gebete werden oft von Bewegungen begleitet. Wir wollen damit besonders Kindergarten- und Schulkinder ansprechen. Für die Zeit nach dem Gottesdienst haben wir Spiele vorbereitet. Damit hoffen wir, auch Menschen anzusprechen, die keine enge Bindung zur Kirche mehr haben.

Sind Ihre Vorbereitungen schon abgeschlossen?

Willers: Die laufen bis zum letzten Tag. Sie kosten viel Zeit und Arbeit und werden vom Pfarrausschuss mit neun Leuten um Pfarrer Pater Stanislaus Friede und der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) organisiert. Da sind wir auf die Unterstützung zahlreicher Leute aus dem Dorf, besonders vor der Kirche und am Prozessionsweg, angewiesen. Landwirt Günther Schlösser verteilt das Birkengrün aus dem Kottenforst an die Anlieger, die damit Häuser und Straßen schmücken. Dorfgemeinschaften errichten Triumphbögen. Dazu kommt ein Meer von Fahnen, die zu einem stimmungsvollen Fest beitragen.

Was erwartet die Gläubigen am ersten Tag?

Willers: Das Pontifikalamt vor der Kirche um 10 Uhr zelebriert Peter Marzinkowski, ein emeritierter Bischof, der derzeit in Dormagen lebt. Anschließend beginnt die Prozession durch den Ort mit einer Kopie des Gnadenbildes (das Original steht unter Denkmalschutz). Für 16.30 Uhr ist eine musikalische Andacht mit dem Organisten Gereon Krahforst aus Maria Laach und für 18.30 Uhr eine Jugendmesse geplant. Mitglieder des Pfarrausschusses und der kfd sind während des ganzen Tages im Einsatz, um den Gläubigen Kaffee und Kuchen anzubieten. Erstmals wird auch eine Gulaschsuppe gereicht. Die Bewirtung der Pilger in der Woche obliegt der Buschhovener kfd.

Die Jugendmesse ist eine Premiere. Warum bieten Sie eine Veranstaltung für junge Menschen an?

Willers: Wir möchten mehr Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene für die Rosa Mystica begeistern. Diese gestalten auch selbst den Open Air Gottesdienst. Die Messe zelebrieren Regamy Thillainathan, Leiter der Diözesanstelle für Berufungspastoral, und Kreisjugendseelsorger Thomas Taxacher. Für die Musik sorgt die Band Smartteens von St. Martin Rheinbach.

Die Rosa Mystica ist im Dorf sehr verwurzelt. Sind die Buschhovener gläubiger als anderswo?

Willers: Darüber will ich mir kein Urteil erlauben. Immerhin werden mit der Pilgerwoche jahrhundertealte Traditionen gepflegt. 1806 wurde die Rosa Mystica im Zuge der Säkularisation mit Zustimmung der damaligen französischen Obrigkeit von Schillingskapellen nach Buschhoven übertragen, und zwar, so der Autor und Pfarrer Wilhelm Wasmer 1953 in seinem Werk „Das Gnadenbild Maria Rosen in der Pfarrkirche zu Buschhoven“, „in Anbetracht zweier Berichte, die Zeugnis geben von dem guten Geist der Einwohner der Gemeinde Buschhoven und ihrem religiösen Eifer“.

Ist die Marienverehrung heute noch genauso populär wie in früheren Zeiten?

Willers: Das ist sie sicherlich nicht. Viele Pilger sind in fortgeschrittenem Alter. Jüngere Frauen sind heutzutage in der Regel berufstätig. Ihnen ist eine Teilnahme an einem Nachmittag nicht möglich. Das soll aber nicht die tiefe Verbundenheit der Menschen mindern, die die Buschhovener Rosa Mystica verehren, ihr Sorgen, Nöte oder auch Dankbarkeit anzuvertrauen.

Was tun Sie gegen den Rückgang der Pilgerzahlen?

Willers: Wir versuchen dem Zeitgeist durch eine moderne Gestaltung wie Familien- und Jugendmessen sowie Kinderattraktionen Rechnung zu tragen. Wir müssen unser Rosenfest so umsetzen, dass die Festwoche auch junge Menschen anspricht.