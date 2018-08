Kontrolle verloren

Rheinbach-Wormersdorf. Ein 17-Jähriger ist am Abend in Rheinbach-Wormersdorf mit seinem Leichtkraftrad gegen eine Garagenwand geprallt. Der Jugendliche und sein 19 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.08.2018

Zwei junge Männer sind bei einem Unfall in Rheinbach-Wormersdorf am Montagabend schwer verletzt worden. Ein 17-Jähriger war gegen 19.50 Uhr mit einem 19-Jährigen auf seinem Leichtkraftrad auf der Wormersdorfer Straße in Richtung Ersdorf unterwegs, als er nach einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Jugendliche kam der Polizei zufolge von der Hauptstraße ab, fuhr über den abgesenkten Bordstein, touchierte eine Mauer des Vorgartens eines Hauses und prallte schließlich gegen die Außenwand einer Garageneinfahrt. Die beiden Männer wurden mit schweren Verletzungen von einem Notarzt versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht.

Warum der Jugendliche die Kontrolle über das Motorrad verloren hat, ist noch unklar. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zum Unfall übernommen.