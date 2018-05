Auffahrunfall in der Region

Rheinbach. Eine Kollision zweier Lkw auf der A 61 in Höhe der Raststätte Peppenhoven West bei Rheinbach hat zu Verkehrsstörungen in Fahrtrichtung Koblenz geführt. Bei dem Unfall ist eine Person leicht verletzt worden.

Von Dierk Himstedt, Ulrich Felsmann, 24.05.2018

Auf der Autobahn 61 bei Rheinbach in Fahrtrichtung Koblenz ist es am frühen Donnerstagabend gegen 18.50 Uhr zu einem Auffahrunfall zweier Lkw gekommen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Nach ersten Aussagen der Polizei hat sich der Verkehr an der genannten Stelle aufgrund einer Baustelle im weiteren Verlauf der A 61 gestaut. Ein 40-Tonner-Lkw hat daraufhin sein Warnblinklicht eingeschaltet, um den hinter ihm herannahenden Verkehr zu warnen. Ein von hinten kommender zweiter Lkw (12 Tonner) konnte dennoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den 40-Tonner auf.

Trotz des stark beschädigten Führerhauses konnte der Fahrer des aufgefahrenen 12-Tonners leicht verletzt, selbstständig aussteigen und wurde später von den Rettungshelfern vor Ort versorgt. Der andere Lkw-Fahrer blieb unverletzt. In der Folge des Unfalls kam es am Donnerstagabend auf der A 61 in Höhe der genannten Raststätte in Richtung Koblenz zu größeren Verkehrsstörungen. Gegen 21 Uhr war die Autobahn wieder geräumt und von ausgelaufenem Öl gesäubert.

