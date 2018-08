Hunde blieben unverletzt

Rheinbach.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.08.2018

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw am Freitagnachmittag gegen 14.10 Uhr an einer Kreuzung in der Nähe des Guts Waldau sind zwei Personen leicht verletzt worden. Zwei Hunde, die in den beteiligten Unfallfahrzeuge waren, blieben unverletzt. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sicherten die Unfallstelle und entfernten danach die ausgelaufenen Betriebsstoffe von der Fahrbahn.

Laut Angaben der Polizei hat eine 62-Jährige an der Kreuzung nahe des Guts Waldau, von der Ringsheimer Allee kommend, beim Einbiegen die Vorfahrt eines auf der Landstraße 493 fahrenden Pkw missachtet und ist dann mit diesem auf der Kreuzung kollidiert. Die 62-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Der 74-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs und seine 72-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und sind von den Ersthelfern der Feuerwehr vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden.