Weihnachtssingen in Rheinbach

03.01.2017 Rheinbach-Flerzheim. Der Kirchenchor und das Flerzheimer Bläserensemble hatten zum Ausklang der besinnlichen Zeit unter der Leitung von Dirk Steinhoff zum gemeinsamen Singen eingeladen. Und der Einladung waren viele gefolgt.

Auch wenn die eigentlichen Feiertage vorbei sind, die festliche Stimmung hält noch länger an. Das zeigte sich beim Weihnachtssingen in der Kirche Sankt Martin in Flerzheim. Der Kirchenchor und das Flerzheimer Bläserensemble hatten zum Ausklang der besinnlichen Zeit unter der Leitung von Dirk Steinhoff zum gemeinsamen Singen eingeladen. Und der Einladung waren viele gefolgt, sodass die Kirche gut gefüllt war.

Besucher und Musiker waren auf gleicher Wellenlänge, das zeigte sich schon beim ersten Klassiker „O du fröhliche...“, bei dem die Gemeinde zusammen mit Doris, Theo, Mira und Florian Heinrichs vom Bläserensemble harmonierte, als habe man im Vorfeld gemeinsam geübt. Die Musiker hatten eine Mischung aus geistlichen und weltlichen Stücken zusammengestellt. Der Kirchenchor, in dem an diesem Abend 14 Frauen sangen, bot „Christ ist geboren“ oder „Maria durch ein Dornwald ging“ vielstimmig und feierlich dar.

Im Repertoire befand sich aber auch Weltliches wie „Weihnachtszeit, Kinderzeit“ von Udo Jürgens. Dirk Steinhoff spielte dazu auf der Elektro-Orgel. Nur zum abschließenden „Stille Nacht“ stieg er auf die Empore und stimmte die Kirchenorgel an. Spürbar wurde eine Atmosphäre aus entspannter Besinnlichkeit nach dem komprimierten Festtrubel der vergangenen Woche.

Kaplan Ulrich Eßer verzichtete auf das angekündigte „Geistliche Wort“ und bekannte sich stattdessen als Anhänger angelsächsischer Weihnachtssongs. Einen davon trug er ausdrucksstark solistisch vor: „Long Time Ago … Christmasday“. Nach dem musikalischen Teil waren alle zu Glühwein, Kakao und Plätzchen eingeladen. Ohne Zugabe entließ die Gemeinde die Musiker indes nicht: Die Bläser swingten mit „Rudolf the Red Nosed Reindeer“. (Edgar Auth)