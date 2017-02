Gnadenkirchen-Konzert in Rheinbach

Rheinbach. Die Young Voices und der evangelische Kirchenchor haben ein halbes Jahr lang für das Konzert in der Gnadenkirche geübt.

Von Clara Hesse, 22.02.2017

Die evangelische Gnadenkirche ist voll, die Plätze auf der Empore und bis in die hinteren Reihen sind belegt. Das Konzert „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“ beginnt mit dem Einmarsch der Young Voices, die zu dem Spiritual „Singin' to the Lord“ ihre Position einnehmen und das Publikum begrüßen.

Der Chor zählt 49 Mitglieder im Alter von zehn bis 21 Jahren, unter der Leitung der Rheinbacher Kantorin Mascha Korn übernehmen sie das erste Drittel des Programms.

Sie singen Lieder in drei Sprachen: auf Englisch zum Beispiel „Glory and praise to our God“ von Daniel Schutte nach Psalm 65 und 66, auf Deutsch „Wäre Gesanges voll unser Mund“ von Alejandro Veciana (mit einem Solo von Kiara Köhler) und „Hevenu shalom“ auf Hebräisch. Auch die Jüngeren trauen sich für Soli nach vorne, wie Lara Adler, Lena Huckemann und Amélie Wüst bei „So findet unsre Hoffnung ihren Grund“. Zu „Sing, sing together“ kommt Bewegung in den Saal.

Anschließend treten anstelle der Young Voices die Mitglieder des evangelischen Kirchenchors Rheinbach auf. „Keine Sorge“, beruhigt Mascha Korn das Publikum. „Wir hören die Young Voices noch einmal.“

Mit „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn“ von Friedrich Silcher, im Arrangement von Klaus Heizmann, eröffnet der Kirchenchor seinen Teil des gemeinsamen Konzertabends. Am Ende kommen alle zusammen für das titelgebende Stück „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“ von Fritz Baltruweit und für „Wir sind Blumen“ von der schwedischen Kinderbuchautorin Barbro Lindgren. Das Lied erzählt, wie wichtig die Kinder sind. Die beiden Chöre haben ein halbes Jahr lang für das Konzert geübt. Mascha Korn ist zufrieden: „Die beiden Gruppen proben gut zusammen: Die Großen lernen von den Kleinen und helfen ihnen, wo es geht. Es ist sehr harmonisch.“