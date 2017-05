17. Rheinhexenslam in Rheinbach

Rheinbach. Die muntere, garantiert unterhaltsame Reihe „Rheinbach liest“ gastierte mit dem Rheinhexenslam im Pfarrzentrum am Lindenplatz. Jann Wattjes hat den Wettbewerb gewonnen.

Von Hendrikje Krancke, 15.05.2017

Moderator Lasse Samström war wieder einmal in seinem Element und moderierte pointenreich den 17. Rheinhexenslam. Bei diesem modernen Dichterwettstreit, der Slam-Poeten aus ganz Deutschland in die Glasstadt lockt, buhlten fünf Wortakrobaten um die Gunst des Publikums. Nach zwei Gesamtdurchläufen entscheiden die Zuschauer traditionell durch Applaus-Abstimmung, welcher der beiden Finalisten den Wettbewerb für sich entscheidet.

„Das Wichtigste an einem guten Slam ist das elfte Gebot: Du sollst nicht langweilen!“ Mit diesen Worten erläuterte Lasse Samström den wenigen Neulingen im Saal die Regeln eines guten Slams. Der ehemalige Pallotti-Schüler versuchte wie immer von Beginn an, die Zuschauer mit Lokalpatriotismus in Schwung zu bringen und gab sein Bestes, um Rheinbach im Vergleich mit allen Nachbarorten gut dastehen zu lassen. Das Spektakel, das von „Rheinbach liest“ zusammen mit der Buchhandlung Kayser und der Öffentlichen Bücherei Sankt Martin mehrfach im Jahr präsentiert wird, zog bei dieser Frühjahrsausgabe überwiegend junges Publikum an.

Unterschiedlichste Themen unterhalten Publikum

Die Themen, die die Künstler für den Abend gewählt hatten, konnten unterschiedlicher nicht sein: Tiefsinnig, sarkastisch, lustig, aber immer wortwitzig präsentiert, so kämpften die Slammer um die begehrte silberne Trophäe in Form des Hexenturms aus dem CF-Atelier an der Rheinbacher Hauptstraße. Nachdenklich stimmte Anna Lioba aus Karlsruhe das Publikum, indem sie einfühlsam und wortgewandt das Thema Demenz aufgriff. Sie liebe es, in ihren Beiträgen Perspektivenwechsel zu vollziehen, so die Künstlerin.

In ihrem zweiten Beitrag versetzte sie sich überzeugend in die Situation eines Kindes mit Down-Syndrom und brachte den Zuschauern ihre Sichtweise auf eindrucksvolle Weise näher. Jens Kotalla aus Münster und der Wuppertaler Michael Schumacher verpackten in ihren Beiträgen Botschaften zum Thema Toleranz und Nächstenliebe und boten darüber hinaus politisches Kabarett. So sorgte sich Schumacher um Europa und verstand es, die Sicht einzelner Länder akzentuiert und in verschiedenen Dialekten zu charakterisieren.

Siegreich begeisterte der gebürtige Paderborner Jann Wattjes das Publikum und zog die Zuhörer mit einem sarkastischen Beitrag über Vegetarier, Tierrassen und die Wertschätzung von Lebensmitteln in den Bann. Mit seinem zweiten Beitrag unter dem Motto „Gutes wäre ohne Schlechtes viel weniger wert“ slammte er sich ins Finale, in dem er sich gegen Andi Valent durchsetzte. Dieser hatte mit seinen Ausführungen über sinnlosen Sprachgebrauch und falsch verstandenen Optimismus für Gelächter im Saal gesorgt.

Musikalisch begleitet wurde der Abend von Sarah Kersting. Die Euskirchenerin präsentierte zwei bewegende Stücke, die sie eigens komponiert hatte.