RHEINBACH. Der Kampfmittelräumdienst muss zwei Weltkriegsbomben in Friedrich-Wilhelms-Hütte entschärfen. Zuvor war eine 250-Kilo-Bombe in Rheinbach entschärft worden.

Von Axel Vogel und Hanjo Wimmeroth, 20.07.2018

Im Troisdorfer Stadtteil Friedrich-Wilhelms-Hütte werden zwei britische Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die beiden 250 Kilogramm schweren Bomben liegen im Abstand von 500 Metern auf einem Feld am Ende der Roncallistraße gegenüber der Einmündung zur Fritz-Erler-Straße. Der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort.

Die Experten beraten sich zur Stunde Vertretern der Stadt und weiteren Einsatzkräften. Das Ausmaß der notwendigen Evakuierung sowie der Zeitpunkt der Entschärfung seien noch unklar, so Wolfgang Wolf vom Kampfmittelräumdienst. Er sagte aber, dass um jede Bombe ein Schutzkreis von 300 Metern gezogen werden müsse. In diesem Radius befinden sich Wohnhäuser. Auch die A59 befindet sich in der Nähe.

Fotos von den Entschärfungsarbeiten in Rheinbach Foto: Axel Vogel Hinter der Schaufel sieht man die Bombe, die am Freitag in Rheinbach gefunden wurde.

Foto: Hanjo Wimmeroth Wolfgang Wolf (links) und Fritz Pütz vom Kampfmittelräumdienst an der Roncallistraße in Troisdorf.

Foto: Axel Vogel Mehrere Einsatzkräfte sind in Rheinbach vor Ort.

Foto: Axel Vogel Am Vormittag ist in Rheinbach Weltkriegsbombe entschärft worden.



Bereits am Vormittag war in Rheinbach Weltkriegsbombe entschärft worden. Die Bombe wurde nach GA-Informationen bei Bauarbeiten am Freitagmorgen gefunden. Die 250-Kilogramm schwere Bombe wurde gegen 9.40 Uhr bei den Ausschachtungsarbeiten eines Kanals am Wolbersacker entdeckt. Bei der Entschärfung, die etwa 45 Minuten dauerte, gab es um den Fundort einen Evakuierungsradius von 300 Metern. Davon betroffen waren der dortige Obi-Baumarkt und die Firma Obstbau Krings.

Die Entschärfung begann gegen 12.15 Uhr, konnte gegen 13 Uhr beendet werden und wurde von Michael Daenecke geleitet, einem Experten des Kampfmittelräumdienstes Kerpen.

Für die Dauer der Entschärfungsarbeiten wurde in besagtem Umkreis von 300 Metern die Landstraße zwischen Rheinbach und Meckenheim (L158) sowie die Rheinbacher Umgehungsstraße B266 gesperrt.