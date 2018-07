Schullandschaft

Rheinbach. Der Förderverein findet in Rheinbach kein geeignetes Gebäude oder Grundstück für die neue Schule und dehnt deshalb die Suche auf die umliegenden Kommunen aus.

Mit reichlich Rückenwind waren die Eltern gestartet, die in Rheinbach eine Waldorfschule ermöglichen wollen: Aus einem „zunächst naiven, kaum durchdachten Gedanken“, wie es Nadja Bauer, Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Freien Waldorfschule Rheinbach, formuliert, ist eine Initiative geworden, die in der „Stadt der Schulen“ auf breite Akzeptanz gestoßen ist (der GA berichtete). Doch jetzt müssen die Eltern den für Sommer 2019 avisierten Eröffnungstermin verschieben. Trotz intensiver Suche ist in Rheinbach kein geeignetes Gebäude für die neue Schulform gefunden worden – ebenso wenig ein infrage kommendes Grundstück, wie Nadja Bauer dem General-Anzeiger sagte.

Die Folge: Der Eröffnungstermin ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Mitglieder des Fördervereins haben beschlossen, die Suche auf andere, angrenzende Kommunen auszuweiten. „Die Mitglieder der Versammlung standen geschlossen und hoch motiviert hinter der Initiative für eine Freie Waldorfschule in der Region“, erklärte Bauer. Um den veränderten Gegebenheiten Rechnung zu tragen, beschloss der Verein, sich künftig „Förderverein Freie Schule Voreifel“ zu nennen.

Außerdem wählten die Mitglieder Mitinitiatorin Sara Kuprat zur zweiten Vorsitzenden des Vereins. „Die nächsten wichtigen Ziele des Vereins sind vor allem die Frage des zukünftigen Gebäudes oder Grundstückes und die Suche nach einem geeigneten Gründungslehrer“, erklärte Nadja Bauer. 2019 hatte sich der Rheinbacher Verein deshalb als Ziel gesetzt, weil im nächsten Jahr das 100-jährige Bestehen der Waldorfschulen in Deutschland gefeiert werden kann. Beabsichtigt ist, dass die neue Schule mit den Klassen eins bis drei einzügig beginnt.

Ein Meilenstein für die Realisierung der Idee war, dass der Verein im Dezember vergangenen Jahres einen Kooperationsvertrag mit dem Gründungsberater des Bundes der Freien Waldorfschulen, dem Dachverband dieser pädagogischen Schulform, unterzeichnete (der GA berichtete). Dank dieser Signatur bekam der Verein einen Gründungsberater an die Seite. Auch in den Rheinbacher Ratsgremien hatte die Idee der neuen Schulform fraktionsübergreifend großen Zuspruch gefunden.

Interessierte können sich via E-Mail bei freie-schule-voreifel@web.de oder freie-schule-rheinbach@web.de melden. Die neue Internetseite des Vereins www.freie-schule-voreifel.de geht in Kürze online.