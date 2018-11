Bauwagen gingen in Flammen auf

Rheinbach. Der Brand zweier Bauwagen des Rheinbacher Waldkindergartens am vergangenen Freitag ist gezielt gelegt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Es wird auch ein Zusammenhang zu einem Kleinfeuer zwei Tage zuvor untersucht.

Von Axel Vogel, 19.11.2018

Nach dem Brand im Waldkindergarten in Rheinbach am Freitagabend, bei dem zwei Bauwagen komplett zerstört worden waren, geht die Bonner Polizei inzwischen von Brandstiftung aus. Das teilte Polizeisprecher Simon Rott mit, nachdem am Montagmorgen Brandermittler das Gelände der Kita nach Spuren abgesucht hatten: „Das ein technischer Defekt das Feuer in den Bauwagen verursacht hat, ist nicht plausibel“, führte Rott aus: „Es liegen vor Ort keine Leitungen.“ Über diesen Sachverhalt hatte der General-Anzeiger bereits berichtet.

Da die Polizei keine Täterhinweise hat, so Simon Rott weiter, „ermitteln wir in alle Richtungen“. Ob die Brandstiftung mit einem weiteren Kleinfeuer in Zusammenhang steht, das die Feuerwehr erst am Mittwochabend gegen 19 Uhr nicht weit entfernt vom jetzigen Tatort am Ölmühlenweg löschen musste, ist unklar. Dort hatte ein Busch in Flammen gestanden, so Wehrleiter Laurenz Kreuser, den wir aber innerhalb von rund zehn Minuten gelöscht bekamen. Was die Feuerwehr allerdings aufmerken ließ: „Wir haben vor Ort Grillanzünder gefunden“, sagte Kreuser.

Zu dem Fall kann Polizeisprecher Rott allerdings nicht sagen, da dieser der Bonner Polizei nicht bekannt sei. Wer allerdings etwas im Zusammenhang mit dem Brand im Waldkindergarten beobachtet hat, und Hinweise geben kann, den bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0228/15 0 zu melden.