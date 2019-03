Gespräch am Wochenende

Rheinbach. Victoria Schaay aus Rheinbach war beim WDR-Literaturmarathon zur lit.Cologne in Köln dabei. Allein und gemeinsam mit Henry Sorg aus Siegburg und dem Kölner Poetry Slammer Quichotte las Victoria Texte vor Publikum im Studio. Die Lesung wurde live übertragen.

Von Susanne Träupmann, 31.03.2019

Mit ihren 13 Jahren ist Victoria Schaay die beste deutsche Vorleserin. Die Gymnasiastin aus Rheinbach setzte sich beim Wettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels im vergangenen Juni in Berlin gegen 15 Mitbewerber aus ganz Deutschland durch. Der Jubel ihrer Klasse am Erzbischöflichen Sankt Joseph Gymnasium war groß, Bürgermeister Stefan Raetz gratulierte der Schülerin in einem persönlichen Brief.

Nun glänzte Victoria erneut als Vorleserin. Allein und gemeinsam mit Henry Sorg aus Siegburg und dem Kölner Poetry Slammer Quichotte las Victoria beim WDR-Literaturmarathon zur lit.Cologne. Mit dabei war auch die WDR-Moderatorin Regina Münch, die ebenfalls aus Rheinbach kommt. Über die Aufnahme im Funkhaus und ihre Leidenschaft zu Büchern sprach die Siebtklässlerin mit Susanne Träupmann.

Du warst am Samstag zum ersten Mal in einem Studio des Westdeutschen Rundfunks in Köln. Dich haben Millionen Menschen an ihren Geräten live gehört. Warst Du sehr aufgeregt, als es losging?

Victoria Schaay: Ja. Denn das Funkhaus war für mich eine Premiere. Daher war ich zunächst auch mega nervös. Dann habe ich mehrmals tief ein- und ausgeatmet, was mich ruhiger und gelassener gemacht hat. Zum Glück war meine Mutter dabei und hat mich unterstützt. Und außerdem: Da die Bühne eher klein war, denn das Studio war nicht groß, und nur so um die 50 Leute im Saal waren, hatte das Vorlesen eine eher intime Atmosphäre, was mir sehr geholfen hat. Insgesamt war die Veranstaltung für mich eine wundervolle Erfahrung.

Kanntest Du die lit.Cologne schon vorher?

Schaay: Ich kannte das Format gar nicht. Aber ich finde es total cool. Denn es gibt Lesern eine Chance, Leute beim Vorlesen zu erleben und vielleicht sogar selber zu lesen. Als ich im vergangenen Jahr nach meinem Sieg in Berlin eingeladen wurde, war ich schon sehr überrascht. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich habe mich aber wahnsinnig gefreut.

Was hast Du am vergangenen Samstag vorgelesen?

Schaay: Einen Ausschnitt aus „Mathilda“ von Roald Dahl. Das Buch war vorgegeben. Ich kannte es gar nicht, konnte mich aber kurz vorher ein wenig vorbereiten. Diesen Ausschnitt habe ich alleine vorgetragen, den zweiten Titel „Potilla“ von Cornelia Funke im Wechsel mit Henry Sorg, der auch beim Vorlesewettbewerb im vergangenen Jahr mitgemacht hat und gegen den ich im Landesentscheid gewonnen habe.

Worauf achtest Du beim Vorlesen besonders?:

Schaay: Das Buch muss mir in erster Linie gefallen und mir Spaß machen. Dann kommt es darauf an, die Zuhörer zu fesseln. Wenn ich mich vorbereiten kann, suche ich zunächst die Schlüsselwörter, die für die Geschichte wichtig sind. Die werden besonders stark betont.

Woher kommt denn Deine Liebe fürs Vorlesen?

Schaay: Das war eher Zufall. Ich habe meinen ersten Vorlesewettbewerb in der vierten Klasse gewonnen. Als ich in der Sechsten war, haben Freundinnen mich als Geburtstagsgeschenk einfach beim Vorlesewettbewerb angemeldet. Sie waren der Auffassung, dass ich besonders gut lesen könnte, was so gar nicht meine Meinung war. So habe ich im vergangenen Jahr mitgemacht und dann eine Entscheidung nach der anderen gewonnen. Das hat mich selber überrascht.

Liest Du viel in der Freizeit?

Schaay: Ich habe da unterschiedliche Phasen. Mal verschlinge ich Bücher, mal lese ich monatelang kein Einziges. Meine Mutter ist Engländerin, und wenn wir in England sind, lese ich regelmäßig dem jüngeren Nachbarskind vor. Das mache ich sehr gerne.

Welche Genres gefallen Dir am besten?

Schaay: Da bin ich nicht festgefahren. Manchmal lese ich gerne Geschichten mit Prinzessinnen und Ähnlichem, die ein wenig dramatisch sind. Andererseits lese ich gerne die Romantikreihe von Kerstin Gier. Das ist eine super Mischung aus Liebe und Spannung. Toll finde ich auch die Autorin Kyra Dittmann.

Woher kommt Dein großer Lesehunger?

Schaay: Meine Eltern haben mir viel vorgelesen, dadurch habe ich eine Verbindung zu Büchern bekommen. Und dann ist mein großer Bruder Thorben jahrelang nie ohne Buch aus dem Haus gegangen. Das hat mich schon sehr geprägt. Auch wenn ich bilingual aufgewachsen bin und wir zu Hause viel Englisch reden, bin ich doch bisher auf deutsche Jugendliteratur fixiert. Das versucht meine Mutter zwar gerade zu ändern, es ist aber nicht ganz einfach, englische Literatur zu bekommen.

Du kannst Deinen Titel als beste Vorleserin Deutschlands in diesem Jahr nicht verteidigen, da nur Sechstklässler am Vorlesewettbewerb teilnehmen können. Bedauerst Du das?

Schaay: Ganz und gar nicht. Der jetzige Kandidat Philipp Schwarzer vom Städtischen Gymnasium hat gerade den Kreissieg errungen und tritt nun auf Bezirksebene an. Vielleicht holt er den Bundessieg erneut in die Glasstadt. Das fände ich toll.

Wäre Vorlesen für Dich auch eine spätere berufliche Perspektive?

Schaay: Noch weiß ich gar nicht so genau, in welche berufliche Richtung ich einmal gehen möchte. Aber Sprecherin beim WDR, das würde mir schon gut gefallen. Da ist Regina Münch ein ganz großes Vorbild für mich.