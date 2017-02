Partnerschaftskonzert Rheinbach-Deinze

07.02.2017 RHEINBACH. Nachdem die Rheinbacher Musikschule im November 2015 in Deinze gewesen war, gab es nun den Gegenbesuch der belgischen Musikschüler. Beide Orchester gaben gemeinsam ein begeisterndes Konzert.

Sichtlich begeistert zeigte sich Claus Kratzenberg, Leiter der Musikschule Rheinbach, am Samstag bei der Begrüßung der Gäste im Stadttheater Rheinbach. Nachdem die Rheinbacher Musikschule im November 2015 in Deinze gewesen war, gab es nun den Gegenbesuch der belgischen Musikschüler. Ein besonderer Willkommensgruß galt dabei seinem Kollegen aus Deinze, Geert Dhont, sowie den beiden musikalischen Leitern Harry Blommaert und Maria Kapuscinska.

Im Vorfeld hatte man sich auf ein sehr ambitioniertes musikalisches Programm geeinigt, welches sowohl klassische als auch moderne Musikelemente enthalten sollte.

Die über 90 Musiker hatten jedoch nur einmal die Möglichkeit gehabt, das gesamte Programm gemeinsam zu proben. Im Vorfeld gab es daher einen recht intensiven Austausch von Noten und Einsätzen mittels E-Mail und Post, damit sich die beiden Orchester abstimmen konnten.

Dass die Abstimmung hervorragend geklappt hat, konnten die Konzertbesucher hören, als die Musiker mit der Sinfonietta in C-Dur für Flautino und Streicher von Antonio Vivaldi den Auftakt machten. Danach gab es ein buntes Potpourri aus Werken namhafter Komponisten, angefangen bei Felix Mendelssohn-Bartholdys „Ein Tanz von Rüpeln“.

Aber auch Filmmusiken wurden neu aufgearbeitet und interpretiert: Das Indiana Jones-Thema und die Suite aus „Forrest Gump“ waren ebenso zu hören wie ein Medley aus „Pirates of the Carribean“. Für all diese Darbietungen gab es viel Applaus, den sich die jungen Musiker mehr als verdient hatten. Einziger Wermutstropfen bei der Veranstaltung war, dass trotz freiem Eintritt rund ein Drittel der Stühle leer blieb. (Stefan Fassbender)