Rheinbach. Der Gesangverein Cäcilia Queckenberg präsentiert stimmungsvolle Chorshow mit den Welthits der vier Schweden. Die Chorshow des Gesangsvereins war komplett ausverkauft.

Von Svenja Burgschat, 07.05.2018

Fast 50 Jahre ist es her, dass die schwedische Popgruppe Abba mit ihren tanzbaren Songs und ausgefallenen Kostümen die Welt eroberte. Auch heute noch lockt der unverwechselbare Klang ihrer Musik zahlreiche Menschen in die Konzertsäle.

So konnte sich der Gesangverein Cäcilia Queckenberg über eine komplett ausverkaufte Chorshow unter dem Motto „Abba – we have a dream a song to sing...“, im Rheinbacher Stadttheater freuen. Ein denkbar günstiger Zeitpunkt, denn gerade hat die schwedische Popgruppe eine vorsichtige Wiedervereinigung annonciert und die Veröffentlichung von zwei ganz neuen Abba-Songs angekündigt.

So passten Programm und Zeitpunkt auch in Rheinbach gut in die Landschaft. Unter der Leitung von Alfons Gehlen versetzte das 63 Sängerinnen und Sänger umfassende Ensemble die Besucher zurück in die 70er Jahre und weckte die eine oder andere schöne Erinnerung, die mit der Musik der Kultband in Verbindung steht.

Die Begleitung bestand aus E-Piano, Gitarre, Bass und Schlagzeug. Mehrfarbige Scheinwerfer und Lichtprojektionen erinnerten an eine 70er-Jahre-Disco. „Wir freuen uns auf einen tollen Abend mit euch, und wir hoffen, ihr seid auch alle Dancing Queens!“, begrüßte eine der Moderatorinnen das Publikum. Eröffnet wurde die Show mit einer deutschen Version von „Mamma mia“, gefolgt von vielen weiteren bekannten Songs wie „Waterloo“ und „Money, Money, Money“. Nach jedem Lied gab es einen kurzen Filmausschnitt, der den Besuchern die Geschichte der Band, die eine oder andere lustige Anekdote oder auch mal die persönliche Beziehung eines Sängers oder einer Sängerin zu Abba näherbrachte.

Die Musik verkörpert alle Emotionen „von Melancholie bis Freude“, so ein Chormitglied. Für viele ist Abba nicht nur Musik, sondern „ein Lebensgefühl“. So hatten viele Besucher trotz des sonnigen Wetters und der warmen Temperaturen eine Gänsehaut, spätestens als der komplette Saal zum Song „Thank you for the Music“ Leuchtstäbe in unterschiedlichen Farben schwenkte oder der Song „Dancing Queen“ eine erinnerungswerte Zeit des Lebens wieder erwachen ließ. Für diese tolle Darbietung bedankten sich die Besucher mit einem begeisterten Applaus.⋌