Karneval in Rheinbach

09.01.2017 Rheinbach. Das Rheinbacher Narrencorps Blau-Gold 1966 ehrt die Ratsfrau Silke Josten-Schneider. Die Christdemokratin ist jetzt neue Ehrensenatorin der Jecken.

Der Neujahrsempfang des Rheinbacher Narrencorps Blau-Gold 1966 (NCR) am Freitagabend im Vereinsheim an der Mozartstraße richtete sich an die Freunde und Förderer des Vereins. Und die waren zahlreich erschienen. So begrüßte Geschäftsführer Conny Opladen die anwesenden Ehrensenatoren, den Kommandeur des Betriebszentrums IT-System der Bundeswehr in Rheinbach, Brigadegeneral Wolfgang Renner, den Präsidenten der Rheinischen Karnevalskorporationen, Hans Mayer, sowie zahlreiche Ehrengäste und Gewerbetreibende.

Glanzlicht des Abends war allerdings die Ernennung von Silke Josten-Schneider zur 17. Ehrensenatorin der blau-goldenen Jecken. Sie ist seit 2004 Mitglied des Rheinbacher Stadtrates. 2009 wählten sie die Rheinbacher in den Kreistag, seit dem Beginn der jüngsten Wahlperiode ist sie stellvertretende Landrätin. Die Laudatio hielt Rheinbachs Vizebürgermeister Claus Wehage, der selbst seit acht Jahren zum erlauchten Kreis der NCR-Ehrensenatoren gehört. „Silke hat eine besondere Affinität zum NCR entwickelt, dessen Veranstaltungen sie gerne besucht“, machte Wehage in seiner Rede deutlich.

Als Ur-Rheinbacherin habe die Kommunalpolitikerin sozusagen den Karneval mit der Muttermilch aufgesogen. „Sie war eine leidenschaftliche Büttenrednerin und nähte die Karnevalskostüme für die Kinder. Es ehrt Silke, aber auch den NCR, wenn sie heute die Würde einer Ehrensenatorin erhält. Ich bin sicher, dass sie sich geehrt fühlt, diese Ehrung aber auch als Verpflichtung betrachtet“, so Wehage. Er ist sich sicher, dass der Verein mit dem neuen Ehrenmitglied eine ausgezeichnete Wahl getroffen hat. Denn sie werde sich wie bisher für den NCR engagieren, Unterstützung bei anstehenden Problemen leisten und an Veranstaltungen teilnehmen. (Susanne Träupmann)