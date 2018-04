Rheinbach. Zu einem Unfall ist es am Sonntagnachmittag in Rheinbach gekommen. Dabei wurden vier Personen verletzt, zwei davon schwer.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.04.2018

Zwei Schwerverletzte, zwei Leichtverletzte: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung L119/L493, Höhe Gut Waldau, in Rheinbach ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 85-Jähriger zusammen mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin auf der L119 aus Richtung Flamersheim und wollte nach links in Richtung Rheinbach abbiegen. Dabei missachtete er jedoch an der Kreuzung die Vorfahrt eines 50-jährigen Autofahrers, der zusammen mit seiner 14-jährigen Tochter unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 85-Jährige sowie seine Beifahrerin im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr musste das Dach des Fahrzeugs aufschneiden und die beiden Verletzten befreien. Der 50-Jährige und seine Tochter wurden leicht verletzt. Alle vier Unfallbeteiligten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeuge waren nach Angaben der Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.