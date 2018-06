Auszeichnungen für Schüler

Rheinbach. Seit 2002 honoriert das Städtische Gymnasium Rheinbach (SGR) Leistungsstärke und besonderes Engagement. Am Dienstag wurden erneut Auszeichnungen an Schüler vergeben, jeweils verbunden mit 500 Euro Preisgeld.

Von Hendrikje Krancke, 03.06.2018

Paula Hiß, Lisa Katter, Jan Wilberg und Michael Ziske hat die siebenköpfige Jury in diesem Jahr als Preisträger aus der knapp 120 Schüler starken Jahrgangsstufe 11 wegen ihrer herausragenden Leistungen, ihres überdurchschnittlichen Engagements und ihre Charakterstärke auserkoren. Die mit jeweils 500 Euro dotierte Auszeichnung loben der Lions Club Bonn-Rhenobacim, der Rotary-Club Bonn-Rheinbach und der Förderverein des SGR gemeinsam aus.

„Gemäß der 166-jährigen Tradition unserer Schule sollen Leistungserwartungen mit einer Atmosphäre von Wertschätzung und Unterstützung verknüpft bleiben“, sagte Schulleiter Stefan Schwarzer bei der Preisverleihung in der Aula des Gymnasiums. Der Bildungsauftrag eines Gymnasiums liege nicht nur in der Vermittlung von Wissen, sondern auch darin, verantwortungsbewusstes Miteinander und den kritisch-konstruktivem Umgang mit dem Wandel in allen Lebensbereichen in den Mittelpunkt zu rücken.

Dass gerade neben den schulischen Begabungen und Qualifikationen ein hohes Maß an Eigenengagement zur Persönlichkeitsentwicklung beitrage, betonte Bürgermeister Stefan Raetz ebenso wie der Fördervereinsvorsitzende Thomas Ramakers. „Überwindet Eure eigene Bequemlichkeit und entwickelt Euch mit einem Blick über den Tellerrand“, motivierte Ramakers die Ausgezeichneten im Beisein von Michael Schneider, Präsident des Lions Clubs, und Volker Schulze, Vertreter der Rotarier.

Namen bis zuletzt geheim gehalten

Überraschung und Freude waren den Preisträgern anzumerken. „Natürlich hofft man es, aber geglaubt habe ich es nicht“, so Jan Wilberg, der Lehrern und Mitschülern durch überdurchschnittliche Leistungen und eine hohe Begabung im mathematisch-technischen Bereich seit Jahren aufgefallen ist.

Er erzielte Erfolge bei zahlreichen Wettbewerben und überraschte immer wieder durch eigene, besondere Lösungswege und kritisches Mitdenken, so die Jury. Der 17-Jährige, der die Leistungskurse Mathe und Physik belegt hat, ist in der Tontechnik-AG aktiv und bietet Fortbildungen für Schüler und Lehrer zum Umgang mit Medien an.

Für ihr überdurchschnittliches Fachwissen, ihr Interesse an deutscher und fremdsprachlicher Literatur und ihre Begeisterungsfähigkeit, mit der sie Mitschüler anstecke, zeichnete die Jury Paula Hiß in der Kategorie „sprachlich-literarischer Bereich“ aus. „Fremde Sprachen und Kulturen finde ich total spannend“, sagte die Preisträgerin, die in ihrer Freizeit als Fußballerin und Triathletin unterwegs ist. „Was ich mit dem Preisgeld mache, weiß ich noch nicht, das kommt ehrlich gesagt alles sehr überraschend.“

Große Zustimmung bei den Mitschülern

Im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich überzeugte Lisa Katter die Jury: Aufgaben in Geschichte, Pädagogik und Philosophie bewältige sie ebenso hervorragend wie in allen anderen Bereichen; derart fundierte sprachliche und naturwissenschaftliche Kompetenzen seien das Rüstzeug für gesellschaftswissenschaftliches Denken.

Dass die Jury mit der Auszeichnung des derzeitigen Schulsprechers Michael Ziske im Bereich „besonderes schulisches Engagement“ richtig lag, zeigte die begeisterte Reaktion der Mitschüler in der Aula, als sein Name bekannt gegeben wurde. Seine diplomatische Art werde von Schülern und Lehrern gleichermaßen geschätzt, und er schrecke nicht vor unangenehmen Themen zurück, so die Jury. „Gerade wenn es um Ideale wie Gerechtigkeit und Demokratie geht, erhebt er seine Stimme, auch gegenüber Lehrern“, würdigte ihn Ramakers.