RHEINBACH. Informationen zu den Studienfächern und praktische Einblicke in den Hochschulalltag erhielten die Besucher auf dem Rheinbacher Campus der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Für ihre Eltern gab es eine eigene Veranstaltung.

Von Juliane Hornstein, 09.04.2018

Ob die afrikanischen Krallenfrösche eine Rolle in ihrer Zukunft spielen? Vanessa Liepert steht neben einem kleinen Terrarium und betrachtet die ausgewachsenen Tiere. Die 18-Jährige ist mit ihrer Mutter aus der Nähe von Gummersbach angereist, um sich beim Studieninformationstag der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg den Rheinbacher Campus anzusehen. Die Frösche sind dabei Teil einer Führung durch die Arbeitsbereiche der Biologen. Professor Christopher Volk zeigt sie im Histologie-Labor.

Wenn sich Liepert für den Studiengang entscheidet, trifft sie zumindest Verwandte dieser Tiere in einem Praktikum über Entwicklungsbiologie wieder. Ansonsten, so erfahren die Besucher, habe das Bio-Studium in Rheinbach weniger mit Tieren und Pflanzen zu tun. „Wir schicken unsere Studenten nicht raus, um Herbarien anzulegen“, erklärt Professorin Annette Menke, während sie eine Gruppe durchs Gebäude führt. Papa und Mama sind als Berater gefragt – es steht auch eine eigene Elternveranstaltung auf dem Programm. Zellen, Biotechnik, die Arbeit am Mikroskop stehen allerdings bei den Biologen im Vordergrund.

Beeindruckt vom Leistungsniveau

Und die internationale Ausrichtung, die auch Astrid Moosmüller und Vanessa Krugel aus Euskirchen angelockt hat. Sie freuten sich auf die Seminare in englischer Sprache, sagen sie. Das Leistungsniveau an der Hochschule schreckt sie nicht, aber es beeindruckt. „Alles, was wir in einem Monat in der Schule gemacht haben, haben sie gerade in einer halben Stunde durchgearbeitet“, berichtet Moosmüller nach einer Schnuppervorlesung.

Gut möglich, dass sie eine von den rund 250 Studierenden sein wird, die im Winter ihr Studium im Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften aufnehmen. Dazu kommen am Rheinbacher Campus in jedem Jahr noch rund 160 neue Wirtschaftswissenschaftler. Auch dieser Fachbereich stellt sich am Informationstag vor, beispielsweise mit Kurzvorlesungen im beliebten Fach Wirtschaftspsychologie.

Ein Snack in der Mensa und ein Spaziergang durch die Bibliothek erlauben anschließend zumindest einen kleinen Einblick ins Hochschulleben. Etwas fehlt allerdings: die Menschen.

Hochschule hat zurzeit 7000 Studierende

Etwa 7000 Studierende besuchen die Hochschule mit den Standorten Hennef, Rheinbach und Sankt Augustin insgesamt, doch da der Studieninformationstag an einem Samstag in der noch vorlesungsfreien Zeit stattfindet, sieht man davon wenig.

Annette Menke ermuntert die jungen Besucher, einfach eine Vorlesung im Betrieb zu besuchen. „Prinzipiell stehen sie jedem Interessierten offen.“ Wer schneller entschlossen ist, erhält an diesem Tag direkt an diversen Ständen alle Informationen über das Bewerbungsverfahren für sein Traumstudium.