Sieg im Finale in Berlin

Rheinbach. Sie ist zwölf Jahre alt und die beste Vorleserin Deutschlands: Victoria Schaay aus Rheinbach hat nach dem NRW-Sieg vor wenigen Wochen am Mittwochnachmittag auch den Sieg im Bundesfinale des Vorlesewettbewerbs in Berlin geholt.

Das emsige Daumendrücken und die Anfeuerungen ihrer Klassenkameraden haben Victoria Schaay aus Rheinbach in jedem Fall Glück gebracht. Die zwölf Jahre alte Schülerin des Sankt- Joseph-Gymnasiums ist Deutschlands beste Vorleserin. Sie sicherte sich am Mittwochnachmittag in Berlin den Sieg beim Bundesfinale des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels.

Die besten Sechstklässler in der Kunst des Vorlesens aus allen 16 Bundesländern trafen in Berlin aufeinander. Beeindruckend war, wie unterschiedlich die Interpretationen und Sprechtechniken der 16 Sechstklässler waren – zumal sie sich die Bücher, aus denen sie lasen, erst am Vortag in Berlin aus einer großen Vorauswahl ausgesucht hatten. „Ihr habt uns die ganze Bandbreite geboten“, sagte etwa Hörcompany-Chefin Angelika Schaack als Juryvorsitzende. Victoria Schaay zeigte nach Meinung der Jury ein „spürbares Gefühl für Dramatik“. Die Zwölfjährige katapultierte ihre Stimme bis in höchste Stimmlagen: „Eine unglaublich angenehme Stimme – mich hat der innere Konflikt des Jungen gepackt, der im Wolf keine Bestie sehen will“, urteilte Juror Max Moor.