Rheinbacher Sieg bei NRW-Entscheid

Rheinbach/Bochum. Die zwölf Jahre alten Rheinbacher Schülerin Victoria Schaay hat sich den Sieg beim Landesentscheid des Vorlesewettbewerbs in Bochum gesichert. Nun darf sie NRW beim Bundesfinale in Berlin vertreten.

Die beste Vorleserin des Landes kommt aus Rheinbach: Die zwölf Jahre alte Schülerin Victoria Schaay hat in Bochum den Sieg beim NRW-Landesentscheid des Vorlesewettbewerbs des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels geholt. "Ihre selbst gewählte Passage aus 'Despereaux' von Kate Di Camillo bewegte nicht nur das Publikum sondern auch die Jury", sagte "Augenzeuge" Christoph Ahrweiler, Buchhändler der Rheinbacher Buchhandlung Kayser, dem General-Anzeiger.

„Victoria zeigte eine große Bandbreite beim Vorlesen, traf die leisen Töne und fesselte zugleich ihre Zuhörer“, urteilte die Jury. „Sie setzte gekonnt Akzente und fühlte sich gut in die Figuren ein“, befanden die Juroren. Auch beim fremden Text – „Ich bin's, Kitty. Aus dem Leben einer Katze“ von Mirjam Pressler – überzeugte Victoria.

Die Schülerin des St. Joseph-Gymnasiums darf nun NRW beim Bundesentscheid in Berlin vertreten. Das Finale ist für Mittwoch, 20. Juni, in der Hauptstadt terminiert. Außerdem darf die Zwölfjährige während der LitCologne in Köln im nächsten Jahr am WDR 5-Literaturmarathon teilnehmen und aus den Lieblingskinderbüchern der Radiozuhörer vorlesen – live im Radio. Einer der ersten Gratulanten war Rheinbachs Bürgermeister Stefan Raetz. „Jetzt bist Du unsere Rheinbacher Vorlesebotschafterin aus NRW für Berlin. Darauf kannst Du stolz sein“, schrieb Raetz via Textnachricht.