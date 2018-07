Kaplan Eßer bügelt im Chorraum

Rheinbach. Der 43-jährige Priester Kaplan Eßer und Gemeindeassistentin Annette Daniel verlassen St. Martin. Eßer wird leitender Pfarrer in Kaarst-Büttgen.

Von Susanne Träupmann, 03.07.2018

Doppelter Abschied und doppelter Neuanfang: Mit einem Festgottesdienst verabschiedeten sich Kaplan Ulrich Eßer und Gemeindeassistentin Annette Daniel von den Gläubigen der katholischen Kirchengemeinde St. Martin Rheinbach. Denn Eßer und Daniel werden in wenigen Wochen im Erzbistum Köln neue Aufgaben übernehmen.

Während der 43-jährige Priester die nächsten Monate auf den Philippinen verbringen und Anfang nächsten Jahres den Seelsorgebereich Kaarst-Büttgen als leitender Pfarrer übernehmen wird, wechselt Daniel (49) Anfang September in die Nachbargemeinde Meckenheim, um in St. Johannes der Täufer ihre Ausbildung zur Gemeindreferentin fortzusetzen.

Beide verlassen Rheinbach mit einem lachenden und einen weinenden Auge, denn „wir haben uns hier sehr wohl gefühlt“, sagte Eßer. Er und seine Kollegin hatten sich denn auch für die Messe etwas Besonderes überlegt. Im Dialog erzählten sie von ihrer Ankunft in der Glasstadt und von ihrer Eingewöhnungszeit. „Als ich zum ersten Mal einkaufen war, wurde ich gefragt, ob ich denn keine Haushälterin hätte“, erinnerte sich Eßer schmunzelnd.

Empfang im Pfarrzentrum

Dabei beherrsche er sämtliche haushälterischen Belange und da besonders das Bügeln ausgesprochen gut. Den Beweis trat er sofort an und bügelte direkt vor dem Altar. Während Eßer seit Januar 2015 als Kaplan in der Glasstadt wirkt und für einige der Gläubigen mittlerweile zum „kirchlichen Inventar“ gehört, hat sich Daniel in den zehn Monaten ihrer Zugehörigkeit zum Pastoralteam gut eingelebt

„Annette Daniel und ich haben versucht, die göttliche Kraft in der Gemeinde spürbar zu machen. Wenn ich das nur bei Einem erreicht habe, dann macht mein priesterliches Wirken Sinn“, sagte Eßer in seiner Predigt. Er thematisierte die Bedeutung der Zahl zwölf im Alten und Neuen Testament und zog eine Parallele zu den zwölf kirchlichen Wirkungsstätten in Rheinbach.

Bedauern über den Weggang seiner beiden Kollegen äußerte Rheinbachs leitender Pfarrer Bernhard Dobelke beim anschließenden Empfang im Pfarrzentrum. Dem konnte der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Bruno Hofer nur zustimmen. „Frau Daniel hat sich in einen Bereich eingebracht, der seit längerer Zeit in unserer Gemeinde leider nur wenig bespielt wurde: Sie hat die Arbeit im Bereich der Jugendmessen wieder angestoßen. Wir werden diesen Weg weitergehen“.

Damit beide ihre Zeit in St. Martin nicht vergessen werden, schenkte ihnen die Gemeinde Gutscheine für das Glasatelier Strasdas sowie Daniel einen Präsentkorb mit allerlei Leckereien und Eßer eine Spende für das Seminar St. Petrus Claver im indonesischen Makassar. Indonesien hat es Eßer angetan.