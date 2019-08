Spatenstich für Rhein-Blech

RHEINBACH. Das DHL-Logistikzentrum am Wolbersacker bekommt einen ersten Nachbarn: die Firma Rhein-Blech. Am Freitag war der symbolische Spatenstich für den Neubau des Unternehmens.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 03.08.2019

Das DHL-Logistikzentrum am Wolbersacker bekommt einen ersten Nachbarn: die Firma Rhein-Blech. Das Unternehmen für professionelle Blechverarbeitung zieht innerhalb Rheinbachs um: vom bisherigen Standort im Gewerbegebiet Nord 1 an den Wolbersacker. „Rhein-Blech ist einfach platz- und kapazitätsmäßig an seine Grenzen gekommen“, sagte Bürgermeister Stefan Raetz beim symbolischen Spatenstich am neuen Standort. Dort werden Rhein-Blech künftig 1100 Quadratmeter zur Verfügung stehen anstatt der bisherigen rund 600 Quadratmeter. „Davon waren für die reine Produktion sogar nur 350 Quadratmeter“, so Inhaber Peter Henkes. „Wir mussten in diesem Jahr schon Aufträge im sechsstelligen Euro-Bereich ablehnen, weil uns einfach die Kapazitäten gefehlt haben.“

Das Investitionsvolumen am neuen Standort bezifferte er auf eine siebenstellige Summe. Wie Raetz und Henkes betonten, liegt beim Neubau auch der Fokus auf Umwelt- und Klimaschutz, denn Rhein-Blech werde künftig am Wolbersacker CO2-neutral produzieren. Dafür sind eine 100 Kilowatt Photovoltaikanlage, ein Batteriespeicher und eine Luft-Wärme-Pumpe geplant.

Spezialanfertigungen nach Kundenwünschen

Rhein-Blech führt die professionelle CNC Blechverarbeitung von Stahl, Edelstahl und Aluminium nach Kundenwunsch oder eigenen Entwürfen aus, vom Zuschnitt über die komplette Baugruppe bis zum edlen Design, Einzelteile oder Kleinserie. Dazu zählen Spezialanfertigungen nach Vorgaben der Kunden aus dem gewerblichen Bereich, aber auch von Privatkunden, einschließlich Planung und Konstruktion.

Auch mit Designobjekten hat sich Rhein-Blech einen Namen gemacht, sei es mit Mülltonnen- oder Fahrradboxen, Briefkastenstelen, Möbeln oder Dekoartikeln für den Innen- und Außenbereich. Seit Anfang des Jahres ist das Unternehmen auch im Automobil-Prototypenbau tätig und fertigt in diesem Segment Einzelteile und Kleinserien.

Am 1. März 2009 hatte Henkes, selbst Metallbaumeister und Schweißfachmann mit Zusatzqualifikation für Aluminium, zunächst im Nebenerwerb mit seiner Firma begonnen und führt sie seit 1. Januar 2011 im Hauptberuf. Mit dem neuen Auszubildenden zum Konstruktionsmechaniker Feinblechtechnik hat am 1. August der elfte Mitarbeiter bei Rhein-Blech seine Tätigkeit begonnen. Henkes engagiert sich seit Jahren auch im Vorstand des Rheinbacher Gewerbevereins.