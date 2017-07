Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat einen 19-Jährigen in Rheinbach angegriffen und dessen Portemonnaie geraubt.

Rheinbach. Nach einem Überfall auf einen 19-Jährigen in Rheinbach sucht die Polizei nach Hinweisen. Ein noch unbekannter Täter hat den jungen Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Straße "Am jüdischen Friedhof" überfallen und dessen Portemonnaie gestohlen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.07.2017

Gegen 0.20 Uhr hat ein bisher unbekannter Täter den 19-Jährigen von hinten angegriffen und diesem sein Portemonnaie entrissen. Wie der junge Mann der Polizei mitteilte, flüchtete der Unbekannte dann in Richtung Gymnasiumstraße. Er verfolgte den Täter noch bis zur Meckenheimer Straße, wo er dessen Spur jedoch verlor.

Danach informierte der 19-Jährige sofort die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch bislang ohne Ergebnis. Der Tatverdächtige trug laut Polizei zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Kapuzenpullover, eine Jeans und weiße, hohe Turnschuhe. Deshalb bittet die Polizei nun um Zeugen.

Hinweise zur Tat und dem Verdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228-150 entgegen