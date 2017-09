Zeugen gesucht

Rheinbach. In der Nacht auf Dienstag ist in einen Kindergarten in Rheinbach eingebrochen worden. Die Diebe entkamen unerkannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.09.2017

Zwischen Montagabend 22 Uhr und Dienstagmorgen 6.50 Uhr sind bislang Unbekannte in den Kindergarten in der Schweizerstraße in Rheinbach eingebrochen. Nach Polizeiangaben verschafften sich die Täter Zutritt durch den rückwärtigen Teil des Gebäudes, wo sie nach Wertgegenständen suchten. Was aus dem Kindergarten gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Die Bonner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet Zeugen sich unter 0228/150 zu melden.