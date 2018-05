Event für Filmmusik-Fans

Rheinbach/Meckenheim. Von Ennio Morricone bis zur Fanfare der 20th Century Fox: Das Sinfonische Blasorchester gibt am kommenden Samstag ein außergewöhnliches Konzert. Clou ist die Live-Begleitung eines Kurzfilms.

Die Sonne brennt unbarmherzig vom wolkenlosen Firmament. Ist es der Gluthitze geschuldet, dass Spaziergänger am Sürster Weg in Rheinbach plötzlich Westernmusik aus der Feder von Filmmusikgenie Ennio Morricone hören? Das Heulen des Kojoten, charakteristisches Leitmotiv der Titelmelodie von Sergio Leones Meisterwerk „The Good, The Bad and The Ugly“ (deutscher Titel: „Zwei glorreiche Halunken“), ist keine hitzebedingte Täuschung. Die Klänge dringen aus der Grundschule Sürster Weg. Das Sinfonische Blasorchester der Tomburg Winds probt für einen besonderen musikalischen Abend.

Am kommenden Samstag, 2. Juni, spielen die 60 Musiker Titelthemen von Kinoklassikern wie „Star Wars“, „Rocky“, „Fluch der Karibik“ oder Leone-Western mit Morricone-Musik ab 19 Uhr in der Meckenheimer Jungholzhalle.

Eiskalt wie die Revolverhelden im Wester n

„Seid eiskalt, ohne Gefühl. Die Eiseskälte muss durch den Raum gehen“, ruft Adi Becker, Dirigent und musikalischer Leiter der Tomburg Winds, den zumeist jungen Musikern in der wahrlich schweißtreibenden Übungsstunde zu. Welche Eiseskälte? Der studierte Jazz- und Popularmusiker meint freilich die Gefühlskälte der Schauspieler, die in „Zwei glorreiche Halunken“ beabsichtigen, sich gegenseitig einen gewaltigen Goldschatz abzunehmen, was – selbstredend fürs Westerngenre – nicht ohne Pistolenduelle unter sengender Sonne vonstatten geht.

Damit die Stücke im Potpourri „Moments For Morricone“ auch authentisch klingen, verwenden die Tomburg Winds auch Kastagnetten, Orchesterpauken oder den sogenannten Woodblock, ein Holzinstrument, mit dem sich Pferdegetrappel imitieren lässt.

Die Überschrift des Konzerts „Tomburg Winds goes Hollywood“ ist mit Bedacht gewählt. Denn: Als gleichsam musikalischen Blockbuster haben sich die Musiker des Sinfonischen Blasorchesters eine besondere Herausforderung ausgesucht. Während auf einer Leinwand in der Jungholzhalle der packende, von napoleonischen Kriegswirren bestimmte Kurzfilm „1805 – A Town’s Tale“ von Regisseur Walter Bednarik läuft, spielen sie die Originalfilmmusik des renommierten Komponisten Otto M. Schwarz live dazu.

Eine echte Herausforderung: Livemusik zum Fil m

„Dieser für Kino und Fernsehen produzierte Film gibt erstmalig einem Blasorchester die Möglichkeit, die Kombination Spielfilm und Livemusik auf die Bühne zu bringen“, sagt Claus Kratzenberg, Leiter der Musikschule der VHS Voreifel, Posaunist und einer der Mitbegründer der Tomburg Winds. Hintergrund: Der österreichische Komponist Otto M. Schwarz, der für Fernsehproduktionen von ARD und ZDF ebenso die Filmmusik geschrieben hat, komponierte auch dieses Werk und arrangierte es für große sinfonische Blasorchester eigenhändig um.

„Anspruchsvoller geht es kaum noch“, sagt Adi Becker. Seit 20 Jahren ist er festes Mitglied und Posaunist der Big Band der Bundeswehr. Als Ensemblemitglied wie als Solist hat Becker schon ungezählte Länder besucht. Er will sein mehrfach ausgezeichnetes Sinfonisches Blasorchester immer wieder vor neue musikalische Herausforderungen stellen. „Er möchte uns noch einmal auf das nächste Level heben“, findet Kratzenberg.

Der Clou der Liveaufführung zum 26 Minuten langen Kurzfilm: Die Musiker sehen die Bilder auf der Leinwand nicht während sie spielen. Sie sitzen in der Jungholzhalle dem Publikum zugewandt. Schon bei der Probe in der Rheinbacher Grundschule wird deutlich, mit welcher Präzision das Sinfonische Blasorchester die Filmmusik, die die Dramatik des Streifens spiegelt, spielen. Auf den Punkt verstummt das Orchester, als sich der junge Protagonist wie in Zeitlupe umsieht. An anderer Stelle nimmt das Tempo plötzlich zu, als überraschend berittene Soldaten die Szenerie bevölkern.

Der Dirigent achtet auf jede Nuanc e

„Die Musiker müssen dabei genau nach meinem Dirigat gehen“, erklärt Becker. Dem Gehör des Orchesterleiters und Profimusikers entgeht – auch nach einem langen Tag im Studio, wie er berichtet – während der Probe keine Nuance: So ist ihm die kraftvolle Fanfare des US-Filmstudios 20th Century Fox, eine Traumfabrik, die die Star-Wars-Filme, den mit elf Oscars prämierten Katastrophenstreifen „Titanic“, „Avatar“ und „Slumdog Millionär“ produziert hat, noch nicht kraftvoll genug.

„Da brauchen wir relativ laut die Tuben“, sagt Becker. Aber der Dirigent ist nicht nur Lehrer, sondern auch Motivator. „So, jetzt werden keine Gefangenen gemacht“, ruft er und bekommt die wohl bekannteste Fanfare der Filmgeschichte so kraftvoll dargeboten, wie er sich das vorstellt.

Karten für das Konzert „Tomburg Winds goes Hollywood“ am Samstag, 2. Juni, ab 19 Uhr in der Jungholzhalle in Meckenheim kosten zwölf Euro, ermäßigt acht Euro, und sind erhältlich im Meckenheimer Restaurant „Zum Fässchen“, Hauptstraße 92, in der Rheinbacher Buchhandlung Kayser, Hauptstraße 28, und bei den Musikern.