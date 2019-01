Diskussion beim Handball

Rheinbach. Im Streit um das Harzverbot beim Handball suchen der TV Rheinbach und die Stadt nach einer Lösung. Eine Möglichkeit: Eine Reinigungsfirma könnte die Halle nach den Handballspielen säubern.

Dass mehr als 50 Zuhörer der Sitzung des Rheinbacher Rates folgen, kommt nicht oft vor – bei Schulthemen mitunter oder wenn Anwohnern hohe Gebühren durch den Ausbau von Straßen drohen. Mehr als 50 Mitglieder und Anhänger der Handballer des TV Rheinbachs verfolgten die Fragestunde des Rates im Glasmuseum, um Antworten darauf zu bekommen, wie es mit dem Harzverbot weitergeht.

Zu Jahresbeginn hatten die Verantwortlichen des TV Rheinbach einen Brief der Stadt erhalten, in dem der Bürgermeister ein striktes Harzverbot für die Sporthalle an der Berliner Straße aussprach. Grund: Die Kosten für die einmalige wöchentliche Harzreinigung seien zu hoch. Zwischenzeitlich zeichne sich jedoch eine alternative Lösung des Problems ab, wie Raffael Knauber, Erster Beigeordneter der Stadt, auf Anfrage der SPD-Fraktion erklärte. Die Stadt habe mit der Reinigungsfirma verhandelt, ob nicht wieder eine wöchentliche Reinigung der Sporthalle am Sonntagabend möglich wäre, bevor diese am Montagmorgen für den Schulsport zur Verfügung stehen muss.

Knauber erinnerte daran, dass diese Lösung bereits lange Jahre in Rheinbach angewandt worden sei. Die Kosten hatten sich die Stadt und der Verein geteilt. Allerdings habe die beauftragte Reinigungsfirma mit Hinweise auf Personalprobleme diese Dienstleistung zurückziehen müssen, so Knauber. Und: Andere Unternehmen hätten sich ihre Tätigkeit am Sonntagsabend zu einem weit höherem Preis bezahlen lassen, wie die Stadt nach der Einholung von alternativen Angeboten erfahren musste.

Mit dem TV Rheinbach soll, so erklärte Knauber, noch in dieser Woche über diesen Lösungsvorschlag samt Finanzierung gesprochen werden. Die Kosten der wöchentlichen Reinigung liegen laut Stadtverwaltung bei rund 1750 Euro pro Monat.