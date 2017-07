Lese-Flashmob am Wasemer Turm

Rheinbach. Die Sommerferien stehen vor der Tür und alle großen und kleinen Leseratten in Rheinbach sind aufgerufen, ausgewählte literarische Neuerscheinungen für den Verein „Rheinbach liest“ kostenlos zu testen.

Von Hendrikje Krancke, 14.07.2017

Zu einem kleinen Lese-Flashmob hatte der Verein „Rheinbach liest“ aufgerufen und auf das rote Bücherei-Sofa gebeten. Dieses stand an der Pützstraße mit Blick auf den Wasemer Turm. Wie in jedem Jahr machten mit dieser Aktion Vereinsmitglieder, Interessierte und Prominenz der Glasstadt auf die Reihe „Rheinbach liest vor“ aufmerksam. Anlässlich des bundesweiten Vorlesetags im November wird es auch wieder die Broschüre „Vorlesen“ geben, die mit Empfehlungen rund 80 brandneuer Bücher gefüllt ist.

Die Sommerferien stehen vor der Tür und alle großen und kleinen Leseratten der Glasstadt sind aufgerufen, ausgewählte literarische Neuerscheinungen für den Verein „Rheinbach liest“ kostenlos zu testen. „Dies ist eine tolle Möglichkeit, viele Bücherfreunde zu mobilisieren“, so die Vereinsvorsitzende Monika Flieger über den traditionellen Startschuss der Aktion.

Wie in den vergangenen Jahren gibt es eine bunte Mischung von Kinder- und Jugendbüchern für das Alter von zwei bis 16 Jahren. Vorgestellt werden die Werke verschiedener Genres dann in der Broschüre von einer illustren Gruppe aus Rheinbacher Bürgern – vom Kindergartenkind bis zum Bürgermeister.

Politiker treffen auf Bücherwürmer

Einen ersten Eindruck von der diesjährigen Bücherauswahl machte sich nicht nur die CDU-Fraktionsvorsitzende Silke Josten-Schneider sondern auch Margret Wittgrefe als eines der ältesten „Rheinbach liest“-Mitglieder. Büchernärrin Emily Beichelt (12) hatte sich schnell entschieden und den brandneuen Schmöker von Verena Petrasch „Sophie im Narrenreich“ aus einer der gut gefüllten Kisten gefischt. Sie fungierte schon mehrfach als Testleserin und konnte es kaum erwarten, das gerade begonnene Buch zu Ende zu lesen.

Interessierte können sich ein passendes Buch als Testleser zum Schmökern während der Sommerferien am Büchertisch „Rheinbach liest vor“ in der Öffentlichen Bücherei Sankt Martin, Am Lindenplatz 4, Rheinbach, auswählen.