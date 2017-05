Das Dutzend ist voll

RHEINBACH. Die Reihe Kultur im Hof im Himmeroder Hof in Rheinbach hat schon Kultcharakter. Das Programm für 2017 bietet mit Jazz, Irish Folk und Mundart über Rock, Pop, Swing und Country bis zu Literarischem für jeden Geschmack etwas.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 18.05.2017

Zweifellos Kult-Status hat die Reihe „Kultur im Hof“. Am 2. Juni starten die Open-Air-Veranstaltungen im besonderen Ambiente des historischen Himmeroder Hofs in ihre zwölfte Saison. „Die Zahl Zwölf steht für Perfektion, für Vollkommenheit“, sagte Bürgermeister Stefan Raetz bei der Präsentation des neuen Programms.

Dass die „Kultur im Hof“ inzwischen einen ausgezeichneten Ruf über Rheinbachs Grenzen hinaus hat, freut auch das Team unter Federführung der ehrenamtlichen Organisatoren Angie und Erich Marschall. Technisch sind die Veranstaltungen mit Live-Musik von Rock, Pop, Jazz, Country, Folk und Musical sowie Literarischem gerade bei „vollem Hof“ eine besondere Herausforderung, erklärte Erich Marschall. „Das ist nur möglich dank der professionellen Technik von Wo-Tec“, sagte er.

Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei

Zur Finanzierung gibt die Kreissparkassen-Stiftung einen Zuschuss. Denn nach wie vor gilt: Bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei, Spenden in den Zylinder sind erwünscht. „Die Künstler treten sämtlich ohne feste Antrittsgage auf. Trotzdem sind für sie die Veranstaltungen attraktiv wegen der besonderen familiären Atmosphäre“, so Raetz. Sponsoren unterstützen die jeweiligen Veranstaltungen.

Das Programm bietet eine attraktive Mischung von im Hof altbekannten Formationen und solchen, die im Hof Premiere haben. Den Auftakt macht am Freitag, 2. Juni, 19 Uhr, wie immer die Sunny Side Bigband der Musikschule Voreifel unter der Leitung von Annett Vauteck. Gefolgt von Musikabenden an Freitagen und Samstagen, drei Mal „Literatur im Takt“ in Kooperation mit der öffentlichen Bücherei Sankt Martin und der Buchhandlung Kayser an Dienstagabenden sowie zwei Mal Jazz am Sonntagvormittag.

Ganz neu dabei sind Männer von Flake (Freitag, 30. Juni), die sich dem Covern von Rock-Legenden aus vier Jahrzehnten verschrieben haben und Klassiker von Queen und AC/DC ebenso wie von Red Hot Chilli Peppers bringen. Wer die Sticky Fingers vermisst hat, wird sich freuen, die Rolling Stones Tribute Band wieder im Hof feiern zu können (Freitag, 23. Juni). Auch Ronavill alias Krista and Band sind keine Unbekannten: mit handgemachtem Rock, Soul und Blues reißen sie auch unter dem neuen Bandnamen ihr Publikum mit (Freitag, 21. Juli).

Literatur trifft Musik

Drei Mal gibt es „Literatur im Takt“, eine Verbindung von Literatur und Musik. Das Duo Sein & Schein mit Engelbert Decker und Gero Meißner widmet sich in seinem neuen Programm Christian Morgenstern (Dienstag, 13. Juni). „Immer ess jet“, erfährt das Publikum vom Kölner Kabarett-Ensemble Medden us dem Levve in kölscher Mundart mit Humor und Musik (Dienstag, 27. Juni). Dass Frauen und Technik kein Widerspruch sind, beweisen einmal mehr Dagmar Schönleber und Anika Auweiler mit ihrem gleichnamigen musikalischen Kabarett (Dienstag, 4. Juli).

Aus technischen und jahreszeitlichen Gründen nicht Open-Air gibt es die Musical-Revue der Stars on Stage Company mit ihrem Mix von Ausschnitten aus bekannten Musicals (Freitag, 20. Oktober in der Stadthalle. Und zum Abschluss der Kultur im Hof 2017 gibt es zur Einstimmung auf die Adventszeit wieder zwei Christmas Specials mit den Ingelheimer Konfettis im Waldhotel (Samstag, 25. November, 14.30 Uhr und 19 Uhr).

Programm und Infos: www.kultur-im-himmeroderhof.de