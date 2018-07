Oldtimer und Live-Musik aus den Sixties

Inhaltsverzeichnis 1. So schön war der Samstag bei den Rheinbach Classics 2. Bonnie Tyler rockte zum Start der Rheinbach Classics

Rheinbach. Nach einem fulminanten Auftakt mit der walisischen Rockröhre Bonnie Tyler standen die Rheinbach Classics am Samstag ganz im Zeichen unzähliger Oldtimer, farbenfroher Petticoats und natürlich jeder Menge Musik.

Von Hendrikje Krancke, Mario Quadt, 21.07.2018

Wenn ganz Rheinbach von Live-Musik aus den Sixties erfüllt ist, röhrende Motorengeräusche für Aufsehen sorgen und der gesamte Prümer Wall im Glanz des Lacks unzähliger Oldtimer erstrahlt, dann ist klar, dass Rheinbach Classics wieder für drei Tage das Leben in Rheinbach beherrscht.

In der ganzen Stadt bot sich am Samstag wieder der reizvolle Mix aus Petticoats, Fahrzeugen und Open-Air Konzerten. Ob mit Elvis-Locke und Koteletten, in Buntfaltenhose mit Hosenträger oder in einem farbenfrohen Petticoat mit Erdbeer- oder Kirschdesign - der Vielfalt der stilechten Bekleidung, die von zahlreichen Besuchern zur Schau getragen wurde, schien keine Grenzen gesetzt zu sein.

Während der Altstadtplatz fest in der Hand von historischen Zweirädern wie Zündapp-Mofas und Fahrrädern der Firma Bismark aus den 30iger und 40iger Jahren war, wirkte das Meer von motorisierten Liebhaberstücken auf dem Prümer Wall schier endlos. „Die Oldtimer, die hier stehen oder auch die 120 Fahrzeuge, die bei der Überlandfahrt dabei waren, sind noch nicht einmal alle“, erläuterte Bürgermeister Stefan Raetz in seiner Funktion als Vorstandsmitglied von Rheinbach Classics. „Über 700 sind in der Stadt unterwegs.“

Als ältestes Modell hatte sich ein Citroen B2 Cabriolet von 1922 für die Rallye über Bad Neuenahr zur Nürburg auf den Weg gemacht. Die weiteste Anfahrt ins Rheinland hatten nicht etwa die ausländischen Teilnehmer aus Belgien, Luxemburg und den Niederlanden, sondern ein 280 SE Mercedes Cabriolet aus dem Jahr 1968, der die Strecke aus Nienhagen in Niedersachsen zurückgelegt hat.

Durch die vielen Verkaufsstände glichen die Straßen im Bereich der Altstadt einem einzigen Markt, auf dem Accessoires, Kleidung und alles rund um die „Golden Fifties“ zu erwerben waren. Auch musikalisch ließ das Festival bisher keine Wünsche offen und so wurden die beiden Bühnen auf dem Himmeroder Wall und dem Lindenplatz immer wieder von neuen Gruppen gestürmt, um dort zu rocken, was Swing und Boogie-Woogie hergeben.

Den Abend bestreitet auf dem Lindenplatz die Coverband „Play off“, für die der Auftritt in der Glasstadt schon ein Heimspiel darstellt. Die 2001 gegründete Band bringt Musik aus den letzten Jahrzehnten bis heute auf die Bühne und hat von Eric Clapton über Joe Cocker bis zu den Toten Hosen und Udo Lindenberg alles im Repertoire.

Weitere Infos zum Programm und zu den Eintrittspreisen unter rheinbach-classics.de