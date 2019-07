Rhein-Ahr-Marsch

Rheinbachs Bürgermeister Stefan Raetz schickte am Freitag im Stadion 655 Teilnehmer (429 Männer und 226 Frauen) unter anderem aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Frankreich und Luxemburg auf den Rundkurs. Die Malteser Meckenheim und das DRK aus dem Kreis Ahrweiler mussten trotz der hohen Temperaturen in den Mittagsstunden nur kleinere Hilfeleistungen geben. Blasen an den Füßen und kurze Kreislaufprobleme waren die Anlässe. An insgesamt 17 Ständen auf der Strecke standen den Langstreckenwandernden Helferinnen und Helfer mit Getränken, Energieriegeln, Bananen, Waffeln, Studentenfutter und Snacks zur Seite. In der Rheinhalle in Remagen versorgten die Malteser die Wanderer nachts mit Nudeln und Tomatensauce.

In Mayschoß bei Kilometer 77,5 unterstützte sogar die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, Cornelia Weigand, die Helfer am Verpflegungsstand. Dort freuten sich die Teilnehmer über eine kühle Tomaten-Gurken-Suppe.

Freudig erreichten 444 Frauen und Männer nach 100 Kilometern das Ziel im Rheinbacher Stadion. So viele wie noch nie zuvor. Erster im Ziel war der Belgier Bernhard Cools. Der erfahrene Sportgeher benötigte 13:26 Stunden. Ralf Kersting aus Alfter absolvierte seinen ersten 100-Kilometer- Marsch als Zweiter in 13:56 Stunden. Das M.Reich Bikerleben Cycling Team war vor den ersten Marschierern hergefahren und hatte einige Wegschilder, die leider auch in diesem Jahr wieder gedreht oder sogar entwendet worden waren, gerichtet oder ersetzt. Auf dem Rotweinwanderweg zwischen Rech und Mayschoss sorgte das THW Ahrweiler an der Steintreppe für Sicherheit und für kühle Getränke.

Ein buntes Treiben herrschte in den frühen Morgenstunden in der Rheinhalle in Remagen. Trotz der Dauerausstellung „Die Brücke von Remagen“ im Foyer, Baumaßnahmen an der Halle und der angrenzenden Schule hatte es die Stadtverwaltung um Bürgermeister Björn Ingendahl möglich gemacht, dass die Teilnehmer die Halle und Toiletten nutzen konnten. Und so machten sich an der Rheinhalle 440 Teilnehmer auf den Weg nach Rheinbach, um die 50-Kilometer-Strecke zu absolvieren. 404 überquerten schließlich die Ziellinie im Stadion am Freizeitpark. Sie erhielten neben einem Aufnäher mit der jeweiligen Kilometerleistung und einer Urkunde auch eine ganz besondere Weinflasche. Eine Sonderabfüllung AHR 2016 Riesling.

Im Dauereinsatz war das Team der Physiotherapeuten und Fußpflegerinnen der Activiver Rheinbach und Meckenheim. In Schichten waren sie mit 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz. #RAM100k-Atmosphäre atmeten zudem weitere 122 Frauen und Männer ein. Sie absolvierten die 22-Kilometer-Strecke von Mayschoss nach Rheinbach. Nach 24 Stunden wurde am Samstagabend das Ziel in Rheinbach geschlossen.

„Ich bin stolz auf unser Team. Dank des Einsatzes aller Helfer und der verbesserten Vorbereitung konnten wir uns intensiver um die Aktiven auf der Strecke kümmern. Mit Karsten Weigel und Peter Bartsch haben wir zum Beispiel zwei Freiwillige gefunden, die den Bereich der Belieferung der Verpflegungsstellen optimiert haben. So konnten wir unser Vorhaben, möglichst vielen Aktiven den Weg ins Ziel zu bahnen, erreichen. Das war eine Punktlandung“, bilanziert Frank Piontek vom Good Walking Club. Für die Organisatoren ist der Einsatz noch nicht abgeschlossen. Sie werden bis Mittwoch mit den Nacharbeiten beschäftigt sein. Nach der Sommerpause beginnen die Vorbereitungen für die nächste Auflage am 3./4. Juli 2020.

Ergebnisse unter www.frielingsdorf-datenservice.de/anmeldung/2019/rhein-ahr-marsch