03.02.2017 Rheinbach. Die Glam-Rocker von Slade und die AC/DC-Coverband Dirty Deeds spielen am 14. Juli auf dem Himmeroder Wall in Rheinbach. Sie werden das Oldtimer-Festival Rheinbach Classics lautstark eröffnen.

Hohe Plateausohlen, grelle Glitzerklamotten, wilde Mähnen und immer der etwas irre Blick des Sängers: Slade war in den 1970er Jahren eine der erfolgreichsten Glamrock-Bands. „Mama Weer All Crazy Now", “My Oh My", “Far Far Away" oder “Cum On Feel The Noize" hießen ihre Hits. Am Freitag, 14. Juli, wird die Band beim großen Open-Air-Eröffnungskonzert der Rheinbach Classics auf dem Himmeroder Wall in Rheinbach auftreten. Mit dem Gitarristen und Sänger Dave Hill sowie Schlagzeuger Don Powell stehen noch zwei Gründungsmitglieder von Slade mit auf der Bühne. Keine Band verkaufte in den 70er Jahren mehr Singles als Slade. Die Band hatte 17 Top-Twenty Hits, davon alleine sechs Mal die Nummer 1.

Ganz neu ist in diesem Jahr bei den Rheinbach Classics die Idee der „Classics Rocknacht" am Freitagabend, die mit Slade startet. Danach ist "Rock-und Party-Time" bis in die Nacht angesagt, wenn die AC/DC-Tribute-Band Dirty Deeds `79 mit Klassikern wie „TNT", „Hells Bells" oder „Highway to Hell" aufwartet. „"Ein neues Konzept, mit dem wir durch die doch unterschiedlichen Musikrichtungen dieser beiden Top-Bands ein noch breiteres Publikum ansprechen möchten", freuen sich Vorstand und das gesamte Orga-Team vom veranstaltenden Rheinbach Classics e.V.

Tickets im Vorverkauf für 28 Euro bei: www.bonnticket.de Telefon-Hotline: 0228 - 50 20 10 oder unter www.rheinbach-classics.de und in Kürze auch direkt vor Ort als Hardtickets beim FIRST Reisebüro und in der Raiffeisenbank Voreifel e.G., beide im Raiffeisenhaus, Rheinbach, Hauptstraße 36-46. (Hans-Peter Fuß)