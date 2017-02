Slade rocken die Rheinbach Classics

03.02.2017 Rheinbach. Mit 17 Top-20-Hits sind Slade die erfolgreichste britische Band der 70er Jahre. Mit Hits wie „Far Far Away“, „Cum On Feel The Noize“, „Mama Weer All Crazy Now“ oder „My Oh My“ stürmten sie die internationalen Hitparaden. Die englische Glamrocker und die Dirty Deeds'79 spielen am 14. Juli bei den Rheinbach Classics.

Wenn Gitarrist Dave Hill und Schlagzeuger Don Powell, die beiden verbliebenen Gründungsmitglieder der englischen Hard- und Glamrockformation Slade noch heute die schrillen, unfassbar hochhackigen Plateauschuhe von damals auf der Bühne tragen würden, müssten die Musikfreunde mächtig Angst um ihre Idole aus den 70er Jahren haben. Da seit der großen Zeit der Absatzschuhe aber mehr als 40 Jahre ins Land gezogen sind, verzichten die vier Musiker von Slade heute auf die in den bunten 70ern unverzichtbaren Accessoires. Am Freitag, 14. Juli, 20 Uhr, sind Slade und die Dirty Deeds'79 strahlende Glanzlichter zur Eröffnung der 12. Rheinbach Classics auf dem Himmeroder Wall.

Mit 17 Top-20-Hits, sechs davon Nummer 1, drei Nummer 2 und zwei Nummer 3, sind Slade die erfolgreichste britische Band der 70er Jahre. Mit Hits wie „Far Far Away“, „Cum On Feel The Noize“, „Mama Weer All Crazy Now“ oder „My Oh My“ stürmten sie die internationalen Hitparaden. Kurios ist: Durch die immer aufs Neue wiederveröffentlichten Singles der Band – im Besonderen der regelmäßig zur Weihnachtszeit neu aufgelegte Hit „Merry Xmas Everybody“ – haben die Slade-Songschreiber Nobby Holder und Jim Lea weiterhin üppige Tantiemeneinnahmen. Und: Im Mai 1993 wurde „Far Far Away“ – welches aus dem Jahr 1974 stammt – in Deutschland wiederveröffentlicht und belegte Platz 19. Anlass des Wiedereinstiegs war ein Werbeclip des Bekleidungsunternehmens C&A mit diesem Lied.

Die britischen Musiker aus den englischen Midlands gelten als Pioniere der damaligen Glamrockbewegung. Irre Kostüme, wilde Frisuren, Schuhe mit Plateausohlen, dazu der unverwechselbare typische Slade-Sound und Gesang, waren ihre Markenzeichen. In Rheinbach stehen übrigens mit dem Gitarristen und Sänger Dave Hill sowie Schlagzeuger Don Powell noch zwei Gründungsmitglieder von Slade mit auf der Bühne am Himmeroder Wall.

Ganz neu ist in diesem Jahr bei den Rheinbach Classics die Idee der „Classics Rocknacht“ am Freitagabend. Nachdem Slade loslegt hat, zelebriert die AC/DC-Tributeband „Dirty Deeds'79 aus Bonn die Hits der Hardrockgiganten von AC/DC. Klassiker wie „TNT“, „Hells Bells“ oder „Highway To Hell“ dürfen in dieser Nacht nicht fehlen.

Karten gibt es in Kürze für 28 Euro plus Gebühr in den GA-Zweigstellen, bei bonnticket.de, unter 02 28/50 20 10 oder www.rheinbach-classics.de und in Kürze auch direkt in Rheinbach beim First Reisebüro und in der Raiffeisenbank Voreifel, beide im Raiffeisenhaus, Rheinbach, Hauptstraße 36-46. (Mario Quadt)