Gespräch am Wochenende: Simone Arlt

Rheinbach. In Rheinbach dröhnen am Wochenende wieder klassische Motoren unter altem Blech. Rund 400 Oldtimer starten am Sonntag um 11 Uhr zu einer Runde durch die Stadt. Mit dabei ist Simone Arlt.

Von Tobias Zoporowski, 15.07.2017

Oldtimerverrückte Frauen sind ja noch immer eher die Ausnahme. Wie sind Sie zu diesem Hobby gekommen?

Simone Arlt: Im Jahre 1988 traf ich einen Mann, der einen Käfer besaß und war sofort infiziert. 1989 kaufte ich dann mein Käfer-Cabrio. Dieses besitze ich heute noch.

Was fasziniert Sie an der Oldtimerei besonders?

Arlt: Es ist das Gemeinschaftsgefühl. Einer für alle und alle für einen. Zudem sind die Autos individuell und haben Charakter.

Schrauben Sie auch selbst an Ihren Schätzchen?

Arlt: Eine Frau sollte für jede Gelegenheit einen Mann haben, also auch einen, der schrauben kann.

Sie reisen extra aus Wuppertal an. Wie sind Sie auf die Rheinbach Classics aufmerksam geworden?

Arlt: Ein guter Bekannter von mir hat so von dieser Veranstaltung und der Atmosphäre geschwärmt. Somit sind wir hier.

Mit welchem Auto werden Sie kommen und an welchen Teilen der Veranstaltung nehmen Sie teil?

Arlt: Wir kommen mit einem Peugeot 404 Break Export und werden sowohl an der Rallye als auch am Korso teilnehmen. Natürlich stellen wir ihn auch in der Stadt aus.

Besuchen Sie derartige Veranstaltungen häufiger? Und wenn ja: Welche?

Arlt: Wir fahren oft bei Oldtimerrallyes mit. Gerne auch bei der Tour de Düsseldorf, bei der nur französische Autos starten.

Nun ist der seltene Franzose ja nicht Ihr einziger Oldtimer. Gibt es vielleicht eine besondere Anekdote zu Ihren Fahrzeugen? Was verbindet Sie ganz persönlich mit Ihren Autos?

Arlt: Den 50 Jahre alten Franzosen bekam mein Mann zum 50. Geburtstag. Natürlich heimlich. Da er Saarländer ist, musste es ein französisches Auto sein.

Sie sind in der beneidenswerten Situation, dass Ihr Partner Ihr Hobby teilt. Mussten Sie ihn überreden, oder hat er seine Liebe zu klassischen Fahrzeugen selbst entdeckt?

Arlt: Mit dem Geburtstagsgeschenk habe ich ihn natürlich „überredet“. Vorher ist er aber schon gerne zehn Jahre mit dem Käfer mitgefahren. Jetzt haben wir zusätzlich noch einen Eriba Puck-Wohnanhänger von 1982. Den haben wir selbst restauriert.

Bewegen Sie Ihre Oldtimer auch im Alltag oder dürfen die sich dann ausruhen? Was für ein Fahrzeug fahren Sie dann stattdessen?

Arlt: Die Oldies dürfen sich ausruhen. Ich fahre einen Audi TT, der im Gulf-Design foliert wurde und somit auch einzigartig ist.